5 stickers para decorar tu termo con los personajes de los Saja Boys y regalar a un verdadero fan de K-Pop Demon Hunters

Si conoces a alguien que no deja de ver la película de KPop Demon Hunters y sobretodo no deja de cantar las canciones de los Saja Boys estos stickers son una idea divertida para sorprender a ese verdadero fan con un termo lleno de vida y único. Con diseños inspirados en Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby puedes transformar un termo sencillo en un accesorio personalizado que combina pasión por el K-Pop con uno de los grupos que ganó popularidad con “Soda Pop”.

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5 ideas de stickers de los Saja Boys para personalizar tu termo

1.- Stickers de Jinu versión chibi

Uno de los clásicos que no pueden quedar fuera es el líder de los Saja Boys por eso tener sticker con el protagonista de la banda es una excelente opción para decorar un termo y que mejor si se elige un versión chibi donde destacan sus enormes ojos, cabeza grande, cuerpo pequeño y expresiones tiernas.Puedes elegir un diseño con poses inspiradas en sus presentaciones o con gestos exclusivos del K-pop como el corazón coreano hecho con los dedos.

2.- Gestos de Baby

Otras de las opciones es elegir a otro de los protagonistas que se ha ganado el cariño del público debido a su nombre tan tierno y gestos adorables. Stickers de Baby con distintos gestos, sonrisa o haciendo poses divertidas son una excelente opción para personalizar un termo y llenarlo de colores pasteles para darle un toque juvenil y romántico.

3.- Poses de Abby

Un diseño de Abby con una pose de baile, de modelo o incluso hasta su pose de maldad al convertirse en demonio puede aportar energía a la decoración. Puedes acompañarlo con detalles brillantes para crear un termo lleno de misterio y diversión.

4.- Saja Boys versión demonios versión chibi

Otra alternativa es elegir o buscar stickers de los Saa Boys en su versión demonios pero en versión chibi con este tipo de diseños no solo crearas un termo que mezcla misterio y ternura sino que será un diseño exclusivo que demuestra personalidad y que mejor lucirlo durante la temporada de Halloween.

5.- Saja Boys Juntos

Si buscas un regalo para un verdadero fan y no decides porque personaje elegir una ilustración grupal de los cinco integrantes es una de las opciones más especiales. Puedes colocarla en la parte frontal del termo y complementar los laterales con estrellas, micrófonos o notas musicales o incluso poner letras que formen el nombre de la persona a quien le regalarías el termo.