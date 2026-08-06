Todo sobre Paw Patrol: La Dino Película: ¿Cuándo se estrena en México y de qué tratará?

Paw Patrol: La Dino Película llega a los cines este 6 de agosto con una nueva aventura para toda la familia. Dentro de esa aventura, los cachorros viajan a una isla habitada por dinosaurios, en donde deberán enfrentar diversos desafíos y trabajo en equipo para poder proteger a sus nuevos amigos dentro de una gran misión llena de acción.

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¿Qué se sabe sobre la nueva película de Paw Patrol?

De manera oficial se ha confirmado que PAW Patrol: La Dino Película es la tercera entrega cinematográfica de la franquicia, la cual se espera que llegue a cines de México este próximo 6 de agosto.

PAW Patrol: La Dino Película sigue la historia de Ryder y los cachorros, quienes, tras una misteriosa tormenta, llegan a una isla tropical inexplorada habitada por dinosaurios. Es en ese lugar donde conocen a REX, un cachorro que les ayudará a realizar su rescate más ambicioso al intentar salvar toda la isla después de que el alcalde Humdinger provoca la erupción de un volcán al minar imprudentemente los recursos del lugar.

¿Qué es Paw Patrol?

Paw Patrol, o mejor conocida como la Patrulla Canina para Hispanoamérica, es una serie de televisión animada de origen canadiense que se ha consolidado en los últimos años como un rotundo éxito dentro del gusto de los niños. Su historia sigue las aventuras de Ryder, un niño de 10 años experto en tecnología, que lidera a un equipo de cachorros de rescate con quienes trabajan para proteger a la comunidad de Bahía Aventura.