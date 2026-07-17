3 juegos de ‘Paw Patrol’ para tablet que ayudan a desarrollar el pensamiento crítico de los niños

Las tablets no tienen por qué ser únicamente una fuente de entretenimiento. Cuando se eligen aplicaciones educativas de calidad y con los personajes favoritos de los niños, como Paw Patrol, pueden convertirse en herramientas que estimulan habilidades como el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la toma de decisiones desde los primeros años de vida. Los juegos inspirados en la patrulla canina aprovechan el cariño que los niños sienten por Chase, Marshall, Skye y el resto de los cachorros para plantear desafíos donde cada misión requiere observar, analizar y encontrar la mejor solución antes de actuar.

Juegos de Paw Patrol que fortalecen el pensamiento crítico en los niños

Estos juegos de Paw Patrol para celular y tablet combinan diversión y aprendizaje con retos que ayudan a los niños a analizar situaciones, resolver problemas y tomar mejores decisiones mientras juegan:



PAW Patrol Academy. Desarrollada por Originator, esta aplicación oficial reúne actividades educativas adaptadas para niños en edad preescolar. Incluye minijuegos, ejercicios de aprendizaje temprano y situaciones inspiradas en las misiones de la Patrulla Canina. Lo que la hace ideal para desarrollar el pensamiento crítico es que invita a los pequeños a analizar cada problema antes de actuar. En distintas actividades deben decidir qué herramienta utilizar, cuál cachorro puede resolver mejor la emergencia o cómo completar rompecabezas relacionados con números, letras y secuencias lógicas.

Está disponible para descargar tanto en App Store como en Google Play.

PAW Patrol Rescue World (Patrulla Canina al Rescate). En este juego los niños recorren Bahía Aventura ayudando a los distintos personajes mientras completan misiones de rescate y exploración. Cada desafío requiere seguir una secuencia de acciones, identificar qué cachorro posee la habilidad adecuada para resolver el problema y elegir la estrategia correcta para avanzar. Este tipo de mecánicas favorece la planificación, el análisis y la toma de decisiones antes de ejecutar una acción. Puede descargarse en App Store y Google Play para dispositivos móviles y tabletas compatibles.

PAW Patrol: Alphabet Learning (LeapFrog). Pensado para los dispositivos del ecosistema LeapFrog y LeapPad, este juego combina el aprendizaje del lenguaje con pequeños desafíos interactivos. Los niños clasifican objetos, resuelven acertijos visuales, identifican letras y sonidos, además de completar retos de ortografía para construir un parque temático del abecedario. Cada actividad los anima a observar, comparar información y encontrar la respuesta correcta mediante el razonamiento. Se encuentra disponible a través de la tienda oficial de LeapFrog para equipos compatibles.

3 juegos de ‘Paw Patrol’ para tablet que ayudan a desarrollar el pensamiento crítico de los niños|LeapFrog

¿Por qué estos juegos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico?

A diferencia de los juegos donde únicamente se toca la pantalla para avanzar, estas aplicaciones presentan situaciones que obligan a los niños a:



Analizar un problema antes de actuar.

Elegir entre varias alternativas.

Relacionar información para encontrar la mejor solución.

Seguir secuencias lógicas durante las misiones.

Aprender de los errores e intentar nuevas estrategias.

Estas habilidades son fundamentales para fortalecer el pensamiento crítico desde la etapa preescolar y pueden trasladarse a situaciones cotidianas dentro y fuera de la escuela, según indica UnderstoodOrg.