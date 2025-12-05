Kim Cattrall, de “Sex and the City”, se casó por cuarta vez a sus 69 años

La actriz que dio vida a Samantha Jones en “Sex and the City”, Kim Cattrall, sorprendió al escribir sus propias reglas en la vida real. A sus 69 años, la estrella se casó por cuarta vez en una ceremonia íntima y secreta en Londres.

¿Con quién se casó Kim Cattrall?

El elegido fue Russell Thomas, ingeniero de sonido 14 años menor que ella, quien conquistó su corazón hace nueve años. La ceremonia, realizada este 5 de diciembre, fue un evento minimalista con mucho glamour, como acostumbra Cattrall.

La lista de invitados se limitó a 12 personas, y la celebración tuvo lugar en el antiguo ayuntamiento del barrio de Chelsea, reflejando la madurez y complicidad de la unión. Aunque la actriz ha optado por mantener su vida privada en secreto, celebró junto a familiares y amigos muy cercanos.

La pareja se ha dejado ver pocas veces en eventos de alto perfil, pero su última aparición pública ocurrió antes de la boda en los Premios de Moda 2025 en el Royal Albert Hall de Londres.

Cuarto matrimonio para Kim Cattrall

Esta es la cuarta vez que la icónica actriz de “Sex and the City” se casa. Su último divorcio fue en 2004, y tras nueve años de relación con Thomas, finalmente decidieron dar este paso.

Kim Cattrall y Russell Thomas se conocieron en 2016 en los estudios de la BBC en Londres, cuando ella acudió a grabar “Woman’s Hour”. La actriz contó años después que Thomas quedó “completamente embelesado” al verla. Aunque no intentó un acercamiento tradicional, comenzó a enviarle mensajes por Twitter (hoy X). Cattrall describió este inicio como “muy moderno”. En uno de esos mensajes, Thomas la invitó a cenar y desde entonces iniciaron una relación estable.

Guiño a “Sex and the City”

Antes de este matrimonio, Cattrall estuvo casada con el escritor canadiense Larry Davis (1977-1979), el arquitecto Andre J. Lyson (1982-1989) y el ingeniero musical Mark Levinson (1998-2004), cuya ruptura se dio en medio de las largas jornadas de grabación de “Sex and the City”.

Para esta ocasión tan especial, la radiante novia eligió un vestido Dior compuesto por una blazer en color amarillo mantequilla y una falda de tul de plumeti en blanco. A diferencia de las novias tradicionales que suelen vestir de blanco, Cattrall apostó por un look moderno y sofisticado, reafirmando su estilo único.

