⁠¡Justo en la NOSTALGIA! Revelan el PRIMER TEASER de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers y esta es la fecha de ESTRENO

This is REAL! Tras meses de espera, Disney ha dado a conocer el PRIMER TEASER de Camp Rock 3, la película que catapultó a la fama a los Jonas Brothers y Demi Lovato. Según el video, compartido en las redes sociales de la cinta, este nuevo largometraje llegará en verano de 2026, es decir, entre junio y agosto del próximo año.

“¡De regreso al campamento! Camp Rock 3 llega en verano de 2026”, se lee en la descripción del video, que pega justo en la nostalgia. En este, se muestran diversas tomas del campamento a medida que la canción ‘Wouldn’t Change a Thing’, perteneciente a la banda sonora de la segunda entrega, suena de fondo. A continuación, el teaser.

¿De qué tratará Camp Rock 3?

A 15 años del estreno de la segunda cinta, Connect 3 (Jonas Brothers) regresa al mítico campamento de rock, en busca de una estrella musical que los apoye como teloneros para su gira del “reencuentro”. A lo largo de la cinta veremos cómo los nuevos campistas se esfuerzan por quedarse con esta oportunidad.

¿Por qué Demi Lovato no aparece en el teaser de Camp Rock 3?

Por desgracia, los fans de Mitchie Torres (Demi Lovato) se quedarán con ganas de ver a su personaje favorito en la pantalla, pues la intérprete de “This is me” no regresará para la tercera entrega de Camp Rock… al menos como actriz. Esto se debe a que Lovato optó por permanecer detrás de cámaras y unirse al proyecto como productora ejecutiva, por ello su nombre aparece en el teaser, pero no se le ve en el audiovisual.

¿Quiénes se integran al cast de Camp Rock?

Para esta nueva entrega, los fans de la franquicia serán la testigos de la integración de nuevos campistas: Sage (Liamani Segura), Desi (Hudson Stone), Rosie (Lumi Pollack), Fletch (Malachi Barton), Cliff (Casey Trotter), Callie (Brooklynn Pitts), Madison (Avan Jean) y Lark (Sherry Cola).

¿En dónde se estrenará Camp Rock 3? Así la podrás ver

Las grabaciones de la cinta concluyeron el pasado 1 de noviembre. Dicho esto, de ahora en adelante, todo queda en manos del equipo de post-producción. La tercera película de Camp Rock tendrá su estreno exclusivamente en streaming, en la app de Disney+, así como en los canales de Disney Channel, por lo que se recomienda estar al pendiente para el día exacto del estreno.