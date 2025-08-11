¿Llegará a cines la versión sing-along de K-Pop Demon Hunters? Esto es lo que sabemos

El fenómeno global de la película de K-Pop Demon Hunters se ha extendido por varias semanas ya, siendo objeto de plática entre millones de personas que desean un poco más de esta producción de Sony Pictures Animation.

Aunque bien, su estreno llegó directamente al streaming, en los últimos días se ha hablado sobre su re-estreno en los cines y esto es algo que ha hecho emocionar a sus fans.

Recientemente, salió el rumor de que la película llegaría a cines de Estados Unidos en una versión “sing-along”, o así lo ha dejado ver el medio estadounidense dedicado al entretenimiento, FilmBuzzr, quienes detallan que sería este agosto su mes su re-estreno.

De momento no se ha confirmado si esta salida en cines es oficial, pero debido a su éxito, es creíble que la película pueda llegar a cines de todo el mundo, incluyendo a México.

K-Pop Demon Hunters ha logrado destacar por su trama y animación aunque uno de sus puntos más llamativos es la música original que han compuesto para su lanzamiento.

No te quedes con las ganas de cantar las canciones de las HUNTR/X y Saja Boys, pues promete ser una experiencia totalmente nueva y emocionante.

¿Qué es sing-along?

El formato “sing-along” se refiere a cantar canciones con otra persona o en conjunto, básicamente como un karaoke, pues la pista comienza a sonar y no vienen las voces originales.

Algunas producciones han realizado eventos de este tipo, mismos que van desde obras de teatro o proyecciones de películas y son todo un éxito, siendo Disney uno de los exponentes más destacados.

¿Tú te animarías a cantar las canciones de HUNTR/X y Saja Boys a todo pulmón en el cine?

