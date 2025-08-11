Lady Gaga llega a Merlina con un personaje misterioso y una nueva canción para la serie

La segunda temporada de Merlina ha sorprendido a todos los fans al revelar que contará con la presencia estelar de Lady Gaga, quien interpretará a Rosalind Rothwood, una misteriosa profesora de la Academia Nevermore que cruzará caminos con la protagonista.

Lady Gaga se une a Merlina y los fans enloquecen

Afortunadamente, y para regocijo de todos los fans, su aportación no se quedará solo ahí. Resulta que Gaga también deslumbrará a sus fans y a los seguidores de la serie con una nueva canción original titulada Dead Dance, creada especialmente para la serie.

¿Cuándo escucharemos Dead Dance?

Según informó Variety, la canción formará parte de una escena clave en la segunda mitad de la temporada, la cual está programada para septiembre de 2025.

Aunque la temporada se divide en dos con su estreno parcial en agosto, la participación de Gaga se reservará para los episodios que completan el lanzamiento.

¿Tendrá algo que ver con su videoclip que grabó Lady Gaga en Xochimilco?

Uno de los detalles más comentados y que hace más sentido en este momento es que el videoclip de “Dead Dance” habría sido grabado en Xochimilco, Ciudad de México. Y es que resulta que la Isla de las Muñecas, sería el lugar perfecto para un videoclip musical de la serie de Merlina.

Por si no lo recuerdas, Tim Burton y Gaga fueron vistos en la locación junto al equipo con el que la cantante grabó su último álbum Mayhem.

Lady Gaga y Jenna Ortega trabajando juntas en Merlina

En la primera temporada, la canción de “Bloody Mary” de Gaga se volvió viral en la plataforma de TikTok gracias a la escena del baile de Jenna Ortega. Esta vez, “Dead Dance” busca algo más allá y quiere ser la colaboración canónica dentro de la historia.

Se desconoce qué tipo de melodía será, pero muchos esperan que sea una mezcla de sintetizadores oscuros, coros y un ritmo muy adecuados para el personaje y la ambientación de la serie de Merlina, muy similar a lo que se logró con la coreografía en redes sociales.

¿Te emociona escuchar esta nueva canción?

