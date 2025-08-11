One Piece Temporada 2: lo que traerán los nuevos episodios del live-action

La serie, al igual que el manga y el anime, se convirtió rápidamente en todo un fenómeno global en 2023. Ahora, gracias a eso, One Piece vuelve con su segunda temporada, que adaptará la Saga de Arabasta y tendrá de todo, así que ponte cómodo porque aquí vamos a repasar todo lo que debes saber sobre esta cinta.

La saga que podremos disfrutar en la temporada 2 de One Piece

En esta etapa, Luffy y los Sombreros de Paja se adentrarán en la Grand Line, un mar repleto de peligros y, a la vez, lleno de maravillas. Allí se enfrentarán a la peligrosa organización criminal Baroque Works, conocerán a una princesa que busca salvar su reino y visitarán lugares icónicos como Loguetown, Montaña Invertida, Whisky Peak, Jardín Pequeño y la Isla de Drum.

Llegan nuevos personajes al universo live-action de One Piece

Hace unos meses la producción reveló que finalmente llegará Tony Tony Chopper, el médico de la tripulación, así como a figuras fundamentales en la historia como Nico Robin, Smoker y Crocodile. Si no estás familiarizado con ninguno de estos personajes, ellos serán elementos clave que aportarán nuevas alianzas, conflictos y giros narrativos que enriquecerán la trama.

¿Cuántos episodios tendrá esta segunda teporada de One Piece?

Aunque, la producción decidió guardar en secreto cuantos capítulos tendrá esta segunda temporada, es probable que la temporada 2 cuente con al menos 8 episodios. Dado que adaptará aproximadamente 120 capítulos del manga, existe la posibilidad de ampliar el número a 10 o más episodios para así desarrollar plenamente la historia.

¿Cuándo se estrena One Piece T2?

Por el momento, se sabe que todos los fans deberán esperar un poco más para disfrutar esta serie, pues, se encuentra planeado estrenarla en el 2026. Por si fuera poco, se tiene confirmada una tercera entrega y el entusiasmo está por los cielos.

