OFICIAL: Revelan el tracklist del nuevo mini disco de BLACKPINK, ‘DEADLINE’

Este jueves, por fin conocimos el tracklist oficial de ‘DEADLINE’, el tan esperado nuevo mini disco de la agrupación furor de K-Pop conocido como BLACKPINK , mismo que ha llegado en uno de los mejores momento, pues este 2026 se encuentran celebrando 10 años de carrera.

Aunque ya han pasado varios meses desde el lanzamiento de “JUMP”, el single con el que dieron inicio a su nueva era Rosé, Jisoo, Jennie y Lisa, han conseguido que su comeback se haya vuelto uno de los más comentados.

¿Cuál es el nuevo disco de BLACKPINK?

A través de sus redes sociales, la popular agrupación confirmó que serán 5 canciones que formarán parte de este nuevo trabajo de estudio, el cual estará compuesto por:

JUMP GO Me and my Champion Fxxxboy

Además de que se hizo público el anuncio de este EP, también pudimos ver su arte conceptual, el cuál nos ha dejado ver un poco de lo que esta nueva era musical de las estrellas del K-Pop traerá para todos los BLINKS, siendo uno de los lanzamientos más esperados de los últimos meses.

¿Cuándo sale el nuevo disco de BLACKPINK?

Aunque no podemos más con la espera de este nuevo mini disco, tendremos que ser pacientes, pues se ha hecho oficial que este trabajo ya está terminado en su totalidad y que saldrá de manera mundial el próximo viernes 27 de febrero.

Tras varios rumores y mucha incertidumbre respecto al futuro de esta agrupación, todo parecería indicar que tendremos BLACKPINK para rato, pues se les ha visto con más actividad juntas en los últimos meses.

¿Se espera un concierto de BLACKPINK en México?

Si bien hace unas semanas su última gira ‘DEADLINE’ finalizó, misma con la que se presentaron en países del norte de América, Europa y Asia, los BLINKS esperan una segunda ronda de conciertos para este año donde incluyan a países de Latinoamérica, por lo que sería cuestión de tiempo para un anuncio oficial.

