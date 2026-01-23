¡Una nueva oportunidad ARMY! Esta es la última preventa de BTS en México: Si no alcanzaste boletos esto te interesa

Oficialmente han comenzado los Juegos del Hambre… O también conocidos como preventa para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, un suceso que está llevando la manera en que se viven los conciertos a un nuevo nivel luego de ver la gran unión del ARMY mexicano.

ÚLTIMA HORA: Fans de BTS reportan caída de la página de Ticketmaster en el día de la preventa

Es importante mencionar que la primera preventa de este viernes fue únicamente para las fechas del 07 y 09 de mayo, por lo que hay una más pendiente, la cuál será este mismo viernes 23 de enero en punto de las 12:00 del día, dejando una esperanza más para quienes quieran vivir el tan esperado regreso de BTS a México.

¿Cómo alcanzar boletos para la preventa de BTS en México este 2026?

Para muchos esto puede ser una misión imposible… Aunque además de suerte se debe de contar con habilidad pues y una ayuda divina pues el sitio de venta de los boletos ha presentado algunas fallas a lo largo del día, por lo que es importante estar actualizando el sitio o la app al menos unos 10 minutos antes de la hora fijada.

Tener el ARMY Membership no garantiza que puedas alcanzar un boleto y habiendo agotado todas las preventas de las primeras fechas, las posibilidades para conseguir una preventa cada vez se reducen más y más, aunque claro que es posible alcanzar lugar para el tercer y último concierto de BTS en México.

¿Qué pasa si no alcancé boleto para el concierto de BTS en México?

El fandom de BTS en México es muy extenso, y al pasar de los años los ha posicionado como uno de los grupos de K-Pop más populares de todos los tiempos, (¿O el más?), por lo que si no logras conseguir un boleto para estas primeras preventas, no debes olvidar que la venta para el público general estará disponible este sábado.

Siendo esta la última oportunidad para conseguir boletos para el tour de BTS ‘ARIRANG’ dará inicio a la venta el sábado a las 9:00, por lo que habrá que fijar bien las alarmas.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de BTS?

Un día antes de la preventa se confirmó el precio oficial de los boletos de los conciertos de BTS en el Estadio GNP ya con cargos por servicio, los cuales son:



VIP: $17,782

Platino A: $13,330

Platino B: $8,953

Verde: $8,482

Naranja A: $8,010

Naranja B: $4,948

Secciones 101-108: $4,476

Personas Con Discapacidad: $2,840

Naranja C: $1,767