¡Le robó el corazón! Así fue la vez en que Manola Díez casi fue novia de Robbie Williams

Hace poco, durante La Granja VIP México nos enteramos que Manola Díez estuvo cerca, muy cerca de llegar a algo con el cantante británico Robbie Williams, a quien entrevistó en alguna ocasión hace varios años justo cuando ambos se encontraban en sus mejores épocas.

En dicho programa que de paso está decir que era conducido por Adal Ramones, el cantante estuvo de invitado y en un momento de este, Robbie se levantó a ver a los músicos y fue ahí donde no pudo evitar ver a Manola, a quien invitó a sentarse junto a él.

¿Cómo fue la vez que Robbie Williams intentó ligar a Manola Díez?

Robbie la vio a lo lejos y la invitó a pasar y Adal jugaba diciendo que era su esposa, pero poco le importó al intérprete de “Rock DJ”, quien incluso se esforzó por hablar con ella a quien intentó seducir con un poema aprovechando que Manola no sabía inglés:

“No traduzcan esto; te estuve viendo en camerinos y estuve viéndote en los monitores y quiero decirte que tienes unos se#$ maravillosos (...) mientras había estado ahí, ha pensado en jugar con su tr&#ero”.

Con esas palabras picantes, el cantante de hoy 51 años intentó ligar a nuestra granjera, quien a años de esa anécdota no está segura si de verdad intentaba algo con ella o era parte de un juego.

Sin duda, esta historia nos ha hecho pensar en cómo sería en la actualidad la pareja entre Robbie y Manola, ¿Hubierán tenido suerte? ¿Seguirían juntos? Quizá nunca es tarde para el amor y el cantante lo vuelva a intentar.

¿Cómo ha sido el paso de Manola Díez en La Granja VIP?

En estos primeros días, esta granja ha aportado un poco de todo, hemos reído, llorado y sobre todo hemos visto parte de su lado animal, pues se trata de una de las personalidades más incomparables del entretenimiento mexicano.

Las ocurrencias y la personalidad de Manola ha quedado a la perfección en La Granja VIP México, donde cualquier cosa puede pasar y donde sus fans cada vez se hacen más presentes.

