La Granja VIP: ¿A qué se dedican TODOS los integrantes y cuántos son?

Hace un par de días que se estrenó La Granja VIP México y las reacciones han sido inmediatas, pues el gran cast de granjeros reunidos ha llamado la atención de todo el país (incluso de lugares más lejanos), por lo que te contaremos a qué se dedicaba antes de entrar a esta vida animal.

Luego de que por fin supiéramos quienes son los 16 integrantes que sacudirán a todo México y que te harán amarlos, queremos saber más y más de estas personalidades que poco a poco nos han dejado ver faceta como granjeros.

¿A qué se dedican en la vida real los granjeros de La Granja VIP México?

Alfredo Adame:

Primero fue piloto, después modelo y poco después se dedicó a la vida del espectáculo, donde ha destacado como actor y recientemente influencer en redes, siendo que en este último ha ganado mucha fama.

Jawy:

Ha destacado como una celebridad de la televisión, donde ha participado en realitys y ha conducido grandes programas, además de tener sus facetas como cantante y peleador de MMA.

Kim Shantal:

Se ha desenvuelto en los últimos años como influencer, youtuber y bailarina, dejando ver sus grandes talentos y convirtiéndose en una de las figuras de internet más seguidas.

Sandra Itzel:

Desde hace años se ha dedicado a la actuación y ha tenido participación en diversas películas y series, aunque también ha incursionado en el mundo de la música, donde ha sabido lucir por su gran voz.

Alberto del Rio:

“El Patrón” ha destacado en los últimos años en el mundo de los deportes, donde además de ser un gran peleador de MMA ha marcado historia en México y Estados Unidos con su trabajo como luchador profesional.

César Doroteo:

Se ha consolidado como una de las personalidades del internet mexicano, teniendo mucha actividad en diversas plataformas creando contenido e incluso ha publicado un libro.

Manola Díez:

A través de los años construyó una sólida base como modelo, trabajo que le hizo llegar poco después al mundo de la actuación, donde ha trabajado en varios proyectos.

Kike Mayagoitia:

En los últimos años se consolidó como uno de los conductores más vistos y seguidos de la televisión mexicana, aunque poca gente sabe que estudió una ingeniería en Mecánica y además participó de lleno en el mundo del fisicoculturismo.

Carolina Ross:

Caro es sin duda una de las mejores voces del regional mexicano, así lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera como cantante y compositora.

Lis Vega:

Se trata de una de las personalidades más versátiles, pues la cubana se ha desenvuelto a través de los años como vedette, bailarina, cantante y actriz, todo en uno.

Omahi:

Esta personalidad se ha consolidado como uno de los creadores de contenido e influencers, más seguidos en los últimos años gracias a su creatividad y carisma, llegando a millones de personas.

La Bea:

Tania Gonzáles se ha hecho muy popular recientemente gracias a su trabajo en el stand-up, demostrando su talento para el humor y por sus videos subidos a redes.

Sergio Mayer Mori:

Además de su conocido rol como actor el cuál inició cuando era un adolescente, este se ha desenvuelto también como cantante y como modelo de ropa.

Fabiola Campomanes:

Además de su conocido rol como actriz con el que ha dado diversos papeles tan televisión y cine, ha sido conductora y participado en realities; con los años se ha vuelto una empresaria.

Lola Córtes:

Además de ser conductora de televisión, ha hecho una gran trayectoria como cantante y actriz del teatro musical mexicano, siendo uno de las figuras más respetadas del entretenimiento.