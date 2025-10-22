Esta ha sido la carrera del músico Sergio Mayer Mori antes de su paso por La Granja VIP

En estos primeros 10 días, Sergio Mayer Morí se ha hecho de los reflectores dentro de su estancia en La Granja VIP, quien además de ser el Capataz, ha mostrado sus talentos como músico, por lo que haremos un repaso sobre su carrera en el medio artístico.

Hace unos días, el joven de 27 años comenzó a lanzar música en plataformas digitales en el año 2015 bajo su nombre “Sergio Mayer Mori”, aunque solamente publicó dos sencillos, aunque pocos años más tarde daría inicio formal a su alter ego musical: Mori, con el cuál se ha dejado ver cantando, tocando la guitarra, piano y demás instrumentos de aire.

¿Cómo ha sido la carrera musical de Sergio Mayer Mori?

En el año 2018, lanzó su single “Wicked Game”, con el que se acercó a las baladas en inglés aunque de nuevo puso un alto a sus carrera por varios años, hasta el año 2022, cuando regresó con una idea más definida y con un sonido nuevo.

“Acalanto”, “Fuck This” y “Euphoria”, fueron los primeros tres sencillos que lanzó entre finales del 2022 y principios de 2023, con los que mostró su evolución tanto musical como personal con un sonido más moderno y bailable.

En septiembre del 2023 sorprendería con un disco de larga duración titulado ‘We One’, mostrando un sonido todavía más evolucionado y pulido, con el que entregó un proyecto más acercado al funk, R&B, groove, pop e incluso jazz.

Desde entonces ha sacado algunas canciones por separado en lo que ha sido el camino que poco a poco Sergio Mayer Mori ha logrado levantar a través de los años.

¿Cómo ha sido el paso de SergioMayer Mori en la Granja VIP?

A pocos días del inicio de este reality show, hemos podido ver a Sergio Mayer Mori, quien ha cantado a los demás granjeros acompañado de su guitarra, dejando ver sus talentos y versatilidad para la música.

Incluso explicó algunas de sus composiciones, donde explicó que esa canción se la escribió a una chica quien le había roto el corazón, también lo vimos cantando junto a Carolina Ross y en otra ocasión más reciente, pudimos verle cantándole a los animales de La Granja.