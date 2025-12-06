La Dongfeng M3: la camioneta que te quita problemas y te pone a crecer

Es una van con buena capacidad interior, pero fácil de manejar en la ciudad. La versión panel carga 900 kilogramos y tiene dimensiones generosas: casi 2.60 metros de largo, 1.53 de ancho y 1.30 de alto. Prepárate para hacer menos viajes con todo lo que necesita tu negocio: materiales, paquetes para entrega, mesas y sillas para eventos, refrigeradores pequeños… lo que te imagines. El piso es plano, resistente y con protecciones para que no se maltrate.

Si lo tuyo es llevar gente, la versión pasajeros sienta cómodamente a 11 personas (2+3+3+3), con aire acondicionado que llega hasta atrás. Al conductor lo asistirá una pantalla táctil de 10 pulgadas con para llevar el navegador, Apple CarPlay y Android Auto. Quien sube a la M3, podrá notar comodidad durante todo su trayecto.

El motor es sencillo y fuerte: 107 caballos, tracción trasera que responderá muy bien cuando esté cargada, y una caja manual de cinco velocidades que cualquiera maneja. Quienes la han incorporado a su negocio, siempre destacan su consumo de gasolina y robustez.

Lo mejor es lo que pasa en tu día a día: Un viaje en lugar de tres = menos gasolina y más tiempo libre. Todo tu equipo y herramientas viajan contigo = empiezas a trabajar en cuanto bajas. Tus clientes te ven llegar en una unidad que demuestra que tu negocio puede con diversos retos y no dudarán que están en buenas manos.

Dongfeng M3 se enfoca en una cosa: Hacer que tu negocio crezca. Desde sus capacidades de carga, su consumo de combustible y sobre todo su precio. ¿Creías que ibas a necesitar romper el cochinito para hacer crecer tu negocio? M3 acelera tus planes profesionales.

