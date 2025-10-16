De Chalco a La Granja VIP: Ella es La Bea, la granjera que está conquistando las redes con sus memes y edits

Tania González, mejor conocida como “La Bea” se ha convertido en una de las protagonistas de memes y edits de video de La Granja VIP México, pues su humor y espontaneidad la han colocado como una de las integrantes más seguidas, quien ciertamente ha estado habituada a hacer reír a la gente.

La Bea es una comediante y creadora de contenido originaria de Chalco, Estado de México quien en los últimos años se ha vuelto muy popular y ha logrado hacerse de una fase de fanáticos gracias a su humor y personalidad tan únicas.

¿Quién es La Bea y a qué se dedicaba antes de estar en La Granja VIP México?

Se sabe que la comediante de 33 años estudió la carrera de Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, pero poco tiempo después encontró su vocación en la comedia.

Desde el año 2016 fue que comenzó su incursión en el stand-up, donde ciertamente se hizo de un nombre detrás de los micrófonos abiertos y un año más tarde ganó el concurso llamado Stand Up Wars, con el que logró impulsar su carrera.

Participó en proyectos de comedia como “La Culpa es de la Malinche” y la tercera temporada de LOL: Last One Laughing, donde ha conquistado al público por su versatilidad para hacer reír, pero donde realmente vimos su parte más transparente (hasta ahora), fue en La Isla.

¿Es La Bea, la reina de los edits?

Desde que puso un pie dentro de La Granja VIP México, La Bea se ha ganado el corazón de miles de televidentes, quienes han trascendido el contenido que esta granjera, quien está inundando las redes.

En menos de una semana la hemos visto cantar como Shakira, enfrentar a Manola (¿Quién no?), ordeñar a una vaca y ¡Ser orinada!. Sin duda, su espontaneidad nos ha hecho reír a carcajadas sin la necesidad de estar frente a un escenario a los que está acostumbrada.