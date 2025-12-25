¿Separadas al nacer? La influencer latina que causa revuelo por su impactante parecido con Avril Lavigne

Hell, yeah, she’s a MF princess! En los últimos meses, el nombre de la influencer Antonella Giovi ha causado revuelo en redes sociales por su increíble parecido físico a la princesa del pop punk, Avril Lavigne. La mujer, oriunda de Paraguay, cuenta con casi 20 mil seguidores en Instagram, mientras que la mayoría de comentarios en sus publicaciones hacen alusión a su impactante parecido con la intérprete de “Complicated” .

¿Quién es Antonella Giovi, la influencer que sorprende por su parecido a Avril Lavigne?

Antonella Giovi es una influencer paraguaya de 37 años. De acuerdo con su perfil en redes, es licenciada en mercadotecnia, con una gran pasión por el canto. Sorprendentemente, su altura también coincide con la de la estrella, pues ambas miden 1,57 cm. En sus redes sociales, Antonella suele compartir postales de su día a día, disfrutando de salidas con amigos pero, sobre todo, en familia. Actualmente, la mujer está casada y es madre de un pequeño de casi dos años.

Giovi es consciente de su parecido físico con Avril Lavigne, por lo que hace un par de meses publicó una imagen, creada con inteligencia artificial, en la que se le ve a lado de la artista canadiense y la diferencia es mínima, pues parece que fueron separadas al nacer. Tú, ¿qué opinas?

¿Qué fue de Avril Lavigne?

Actualmente, Avril Lavigne tiene 41 años. La artista alcanzó la fama a nivel global con tan sólo 17 años, tras el lanzamiento de su álbum debut Let Go de 2002. Si bien su reconocimiento explotó cuando era una joven adolescente, lo cierto es que Avril sigue inmersa en el mundo de la música. Su último álbum fue lanzado en 2022, bajo el nombre de Love Sux.

Recientemente, recorrió Norteamérica y festivales europeos con su gira Greatest Hits Tour, que dio inicio en 2024 y se extendió hasta mediados de 2025. Si bien ésta ya llegó a su fin, existen rumores de que el tour se podría extender en 2026 a Latinoamérica, especialmente en México, ahora que se anunció la llegada del Vans Warped Tour .