¡El regreso de Yuriko!
Luego de que Miguel abandonara la competencia sin dar mucha batalla, Yuriko regresó con el resto de sus compañeros
Luego de que Miguel abandonara la competencia sin dar mucha batalla, Yuriko regresó con el resto de sus compañeros y demostró de lo qué es capaz, tanta fue su emoción de regresar a la competencia que se inyectó de energía para el siguiente juego.
- El Juego de Beneficio -
Para Fernanda, la cosa no pintó tan bien, pues una noche antes de la competencia comenzó a sentirse mal y recibió ayuda médica. Por su parte, el resto de sus compañeros se peleaban en el campo de batalla por el premio de dicho juego, el cual era nada más y nada menos que 100 000 pesos ¡Oraleeeee! dinero que se repartiría entre el equipo ganador (este juego fue conformado por dos equipos).
Los ganadores Facundo, Juan Crlos, Sebastian y Yuriko quienes hicieron muy buen equipo y como muestra su gran victoria ¡Bravooooo!
- El Juego de Salvación y Sentencia -
Pese a que todos traían la mejor energía para el Juego de Salvación y Sentencia, Sebastián les ganó a todos y logró obtener el brazalete de salvación. Sin embargo, para Yuriko la mala suerte volvió a ella, y nuevamente se fue directo a Juego a Muerte con Victor, quien desafortunadamente perdió en el Juego Final.
¿Será que en esta ocasión Yuriko sí abandone la Isla?