¡El regreso de Yuriko!

Luego de que Miguel abandonara la competencia sin dar mucha batalla, Yuriko regresó con el resto de sus compañeros y demostró de lo qué es capaz, tanta fue su emoción de regresar a la competencia que se inyectó de energía para el siguiente juego.







- El Juego de Beneficio -



Para Fernanda, la cosa no pintó tan bien, pues una noche antes de la competencia comenzó a sentirse mal y recibió ayuda médica. Por su parte, el resto de sus compañeros se peleaban en el campo de batalla por el premio de dicho juego, el cual era nada más y nada menos que 100 000 pesos ¡Oraleeeee! dinero que se repartiría entre el equipo ganador (este juego fue conformado por dos equipos).

Los ganadores Facundo, Juan Crlos, Sebastian y Yuriko quienes hicieron muy buen equipo y como muestra su gran victoria ¡Bravooooo!







- El Juego de Salvación y Sentencia -



Pese a que todos traían la mejor energía para el Juego de Salvación y Sentencia, Sebastián les ganó a todos y logró obtener el brazalete de salvación. Sin embargo, para Yuriko la mala suerte volvió a ella, y nuevamente se fue directo a Juego a Muerte con Victor, quien desafortunadamente perdió en el Juego Final.





¿Será que en esta ocasión Yuriko sí abandone la Isla?