¡El triunfo de los Godínez!

Ayer conocimos a la primer caída de la competencia; por supuesto que me refiero a Andrea Escalona; quien se sorprendió demasiado al ser nominada por la mayoría de sus compañeros de equipo, haciendo que pasara directamente a un Juego a Muerte contra Silverio; a quien la suerte le jugó una lección. ¡Y vaya que le dio una sacudida!

El Juego Territorial

Todo indicaba que los Pudientes harían lo que fuera por conseguir las llaves de Playa Alta, tanto que antes de ir a competir meditaron profundamente muy al estilo de Facundo ¡Ayy!

Pero al parecer su Dios no los escuchó ni un poquito (jajaja) pues nuevamente dejaron mucho que desear en este reto; y una vez más “La Banda” (ganadores del reto) demostró que si se come bien en Playa Alta eh…

la isla, tv azteca, azteca 7, guerra de clases

Juego de Ventaja y Castigo

Al parecer ninguno de los equipos pasó una buena noche; pues el clima hizo de las suyas y para ser sinceros no se veían muy animados para el Juego de Ventaja y Castigo ¡No, no, no!

Sobre todo Laura, que no dio su mayor esfuerzo en la prueba, tanto se notó que hasta Lukini le dijo: “ Laura tienes que participar siempre en el juego” ¡tsss!

Pero oohh sorpresa; al parecer los súper músculos de Aristeo y Sebastián ayudaron mucho esta ocasión (¡Ay Diooo mío!) Por supuesto que con la ayuda de Carmen ¡Obvio!

la isla, tv azteca, azteca 7, guerra de clases

Ahora Godínez, Banda y Pudientes se verán la cara en el Juego de Salvación; en el cual tendrán que dar todo de ellos si no se quieren ir directamente a juicio.