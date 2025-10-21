De brillar en la Academia a protagonizar película con John Travolta: Esto es lo que se sabe de Melissa Barrera en ‘Black Tides’

La mexicana Melissa Barrera quien mostrara su destreza y talento en La Academia ha sido tendencia en las últimas horas una vez que se confirmara que la actriz protagonizará una película con el ícono de Hollywood, John Travolta en un thriller que lleva por nombre ‘Black Tides’.

Según reportes, esta película ha comenzado su rodaje en la isla de Gran Canaria, España y aunque aún no hay una fecha de estreno oficial, podemos esperar que llegue a cines del mundo a finales del 2026 o a principios del 2027, en lo que será el regreso de Melissa Barrera a Hollywood tras Scream.

¿De qué trata Black Tides?

Medios especializados aseguran que Black Tides contará la historia de Bill Pierce, quien es un padre distanciado que intenta reconectar con su hija Rebecca y su nieto Sebastián cuando su velero es atacado por un grupo de orcas en la costa del sur de España, lo que traerá consigo una lucha por la supervivencia en el agua.

“Melissa aporta pasión y vulnerabilidad a un papel que lo exige todo: emocional, física y cinematográficamente”, declaró el director de la película Renny Harlin, quien además aseguró que “ella y John juntos son la magia del cine, y elevan cada detalle de esta historia”.

Sobre estas primeras declaraciones respecto a este ambicioso proyecto puntualizó lo siguiente:

“Rodar en el mar es una de las cosas más difíciles del cine, pero las imágenes que estamos obteniendo son impresionantes”, añadió el productor Adrián Guerra. “El elenco ha creado una conexión única y poderosa, y la maestría de Renny como director está en su punto álgido, equilibrando el espectáculo crudo con la emoción humana”.

¿Cuál es el reparto de Black Tides?

Esta película será dirigida por Renny Harlin, escrita por Chris Sparling y Ángel Agudo y producida por Adrián Guerra y Nuria Valls, además contará con un reparto único el cuál está conformado por:

