¡La ciencia ha hablado! Este es el TOP 10 de películas MÁS ATERRADORAS de la historia

¡Justo para épocas de Halloween! The Science of Scare Project, un estudio científico que reúne a un grupo de personas para ver películas de terror, ha determinado cuáles son las películas que más miedo dan al 2025, y el top 10 incluye títulos que con el tiempo se han convertido en clásicos del mundo del terror y que te recomendamos maratonear:



Sinister Host Skinamarink Insidious El Conjuro Hereditary Smile 2 Smile El Exorcismo de Emily Rose Talk To Me

¿Cómo determinaron el top de las películas más aterradoras del 2025?

En el 2020 se fundó The Science of Scare Project, esto con la curiosidad de querer saber cuáles eran las películas más terroríficas y qué era lo que causaban en las personas que las veían. Para el 2023 el proyecto evolucionó y cambiaron su modelo de medición con: la Ciencia del Índice del Terror, con este índice el estudio analiza frecuencia (BPM) y variación cardiaca (VFC).

The Science of Scare Project, ya con esa medida, le presentó una serie de películas a un mismo grupo de 250 personas, quienes se reunieron en funciones especiales donde se les colocaban monitores, funciones que se llevaron a cabo durante varios, y que reunieron cintas de terror seleccionadas entre las cuales ya se encontraban estrenos de este mismo año como Bring Her Back o Weapons.

El top 50 de las películas más terroríficas según The Science of Scare Project

Con este método de medición, el proyecto tuvo a su película ganadora: Sinister, la cual se llevó el trofeo como la más aterradora de todas las demás películas probadas. El top 50 quedó de la siguiente forma:

