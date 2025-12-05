Fanáticos preocupados por la extrema delgadez de La Toya Jackson

Las últimas imágenes publicadas por La Toya Jackson en Instagram han sorprendido a sus seguidores, ya que revelan una dramática pérdida de peso en la artista de 69 años. La integrante de la famosa familia Jackson apareció con una blusa roja ajustada, jeans negros entallados y accesorios dorados, un conjunto que resaltaba su delgadez, especialmente al posar de perfil.

En el pie de foto escribió: “¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! Cuídense, manténganse sanos y les deseo mucho amor”.

Reacciones de los fanáticos

La publicación generó una ola de comentarios preocupados por su salud. “Siempre ha sido delgada, pero estoy empezando a preocuparme por ella. Espero que esté bien”, escribió un usuario. Otro añadió: “¡Me preocupa lo diminuta que te ves!”. Mientras que otro fan comentó con dulzura: “Latoya, necesitas comer. Estoy rezando por ti. Te quiero”.

Visitas médicas y mensajes en redes

La inquietud aumentó cuando la cantante compartió videos en los que aparecía en consultas médicas sin dar detalles del motivo. En uno de ellos dijo: “Estoy aquí de nuevo en el médico, así que espero que todo salga bien, que todos los resultados sean buenos y que tengan un buen día. Adiós”.

Días después, volvió a publicar: “¿Adivinen dónde estoy este lunes por la mañana? Adivinaron, otra vez en ese lugar. Me hago chequeos constantemente. En fin. Que tengan una buena semana”.

Su estilo de vida y dieta orgánica

Se cree que la extrema delgadez de La Toya está relacionada con su dieta basada en plantas. En una entrevista con el Daily Mail, reveló que sigue un régimen “estrictamente orgánico” y consume únicamente vegetales crucíferos como brócoli, rúcula, col rizada y repollo, porque según ella “esto es lo que Dios puso en la tierra para nosotros”.

Trayectoria de La Toya JacksonLa Toya es la quinta hija de los diez hermanos Jackson. Aunque no formó parte de los Jackson 5, apareció en el programa televisivo “The Jacksons” entre 1976 y 1977 y posteriormente inició su carrera como solista, consolidándose como una figura reconocida dentro de la industria musical.

Actualmente, la artista está por lanzar su marca de estilo de vida de lujo en el Medio Oriente, que incluye ropa y accesorios. La Toya dijo: "He estado trabajando en ello durante bastante tiempo, durante más de un año en realidad, y mostrará una mezcla de todo lo que tenemos. Ropa de hombre, ropa de mujer, zapatos, bolsos, sombreros, accesorios, de todo. Lo que se te ocurra, vestidos, de todo".