¿La vida secreta de tus mascotas es real? ¡Entérate!

¿Quién no ha querido poner cámaras por todos lados para espiar lo que hacen nuestros perrhijos, gathijos, y todas nuestras mascotas? Probablemente podríamos encontrar y ser dueños de miles de clips que fácilmente se volverían virales en internet.

Pues esto es algo que no solo tú y yo hemos imaginado, una de las personas que también se preguntaba qué hacían sus perritos cuando él dejaba la casa para irse a trabajar es el director de cine estadounidense Chris Renaud, y al productor Chris Melandri, tal vez no te sonarán sus nombre pero sí la película en la que participan: La Vida Secreta de Tus Mascotas.

En esta peli vemos a Max, un perrito consentido por su dueña, tal y como los hijos únicos en las familias, pero al que un día le llega de sorpresa un hermano muuuuuuucho más grande que él y que le destruirá toda su vida ideal, Duke, un perrito rescatado que no es muy pulcro como lo es Max, ellos dos se unirán en una peligrosa pero emocionante aventura que reunirá a muchas especies de animales tanto de compañía como salvajes.

Ya que estás por acá, checa cómo Dumbo ayudó a una actriz a superar sus miedos aquí.

Lo impresionante y divertido de esta película va muchísimo más allá de lo que podemos ver en pantalla con animales tan entrañables, pues el proceso creativo para que esta película se hiciera realidad empezó desde el 2013.

Ahí nada más para que te des una idea de todo el trabajo: para crear cada uno de los modelos y diseños se basaron en animales reales, los diseñadores y animadores realizaron un estudio del comportamiento de cada una de las especies que salen en la película, cosa que les tomó más de año y medio sin tener en cuenta que para hacer cada una de las personalidades de los personajes principales se llevaron ¡seis meses!

Así es, ninguna de las personalidades de los animales de compañía que vemos en la pantalla es al azar, incluso Chris Melandri, el productor se inspiró en sus propias experiencias para realizar a Max, pues al ser dueño de dos perritos de la raza jack russell terrier tenía bastaaaante experiencia en ver cómo se comportaban y le gustaba pensar que tenían una vida secreta muy compleja e interesante, aunque pudiera sonar un poco loco.

¿Dumbo vuela gracias a una mexicana? Chécalo aquí.

Otro de los animales del equipo que pudo llevarse hasta esta divertida peli es el hámster de los hijos del productor, quien mágica y misteriosamente desaparecía para despues reaparecer en situaciones totalmente random e inesperadas, ¿te suena? Pues sí, ese pequeño roedor fue lo que se necesitó para crear al divertido Norman.

Todos tenemos experiencias divertidas con nuestras mascotas, y lo más seguro es que más de uno de nosotros podamos identificar actitudes de Max, de Duke o de Chloe, esa gatita bonachona que puede ser muy amargada con ciertas cosas pero también tiene ese lado cálido y amoroso, tú ¿qué crees que hace tu mascota cuando la dejas sola en casa? ¡Cuéntame con el HT #AmoCuandoMiMascota! Y no te pierdas La Vida Secreta de Tus Mascotas sólo por Azteca 7.