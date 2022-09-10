Ella es la mexicana que hizo volar a Dumbo.

Seguro te preguntarás, ¿quién es Roby Elizondo? Bueno pues esta vez te contaré cómo fue que con el talento de una mexicana en los efectos especiales, logró la magia de nuestro elefante favorito. Pero antes, ¡estoy a nada de abrir el telón y presentarte este domingo 11 de septiembre el Estreno Platinum de Dumbo por la pantalla de Azteca 7!

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Y después de esta pequeña pausa, ahora sí, ¡adelante con la historia! Detrás de cada una de las películas hay cientos de personas que hacen posible que sientas la magia por medio de efectos especiales, los cuales han sido trabajados y perfeccionados por todo un equipo de producción y efectos visuales. Tal es el magnífico caso de Roby Elizondo, una mexicana originaria de nuestro bellísimo Monterrey. Roby estudió la Licenciatura en Animación y Efectos Especiales en su lugar natal, con el tiempo y gracias a sus amigos, logró entrar a una productora de efectos visuales en Canadá. Dicha productora fue la que le encargó a Roby el proyecto de Dumbo y aunque confesó que no era su película favorita, el hecho de saber que Tim Burton sería el director, la convenció de tomar gustosa el trabajo.

La regia se convenció al ver los primeros renders y darse cuenta que la propuesta que traía el Live Action de Dumbo era diferente. A Roby le pareció interesante y se adentró en la aventura. Contó que, aunque ya ha trabajado para otras grandes producciones, Dumbo fue diferente ya que por dos meses estuvo trabajando en los efectos de la película. La regia se encargó de dos tipos de técnicas (dato curioso: sí, los efectos especiales tienen muchas áreas de especialización, ¿sabías?) en los que está especializada: el Match Move y Rotoscoping.

¿Qué es Matchmove y Rotoscoping?

Y sí te lo estabas preguntando, aquí te explico rápidamente y de la manera más sencilla lo que es cada una.

Ambas son técnicas de efectos visuales y animación. El Matchmove permite que, al poner un elemento creado totalmente de manera digital, las dimensiones y posición sean adecuadas conforme a la toma.

Por su parte, el Rotoscoping ha sido usado por años en Disney y sirve para lograr que la animación de los movimientos se vea con más naturalidad.

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Sin duda, Dumbo es un clásico, pero su Live Action llegó para quedarse como una propuesta fresca de lo ya conocido. ¡Acompaña a Dumbo en su Estreno Platinum este domingo 11 de septiembre por Azteca 7 a las 9:45!

