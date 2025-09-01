Ganó tres Oscar y abandonó la actuación. Ahora regresa para estelarizar la primera película de su hijo

Después de ser galardonado con tres premios de la academia, es ahora cuando Daniel Day-Lewis está de regreso en el cine, esto después de anunciar su retiro “definitivo” en 2017, para protagonizar Anemone, la que será la ópera prima de su hijo Ronan Day-Lewis. El filme ha levantado diversas reacciones, pues el actor británico es conocido por el gran empeño que imprime a cada uno de sus papeles, talento que se espera tenga el debutante director de Anemone.

Daniel Day-Lewis antes de su retiro de las pantallas.

El actor británico, Daniel Day-Lewis, es mundialmente reconocido por su dedicación extrema a cada interpretación, lo que lo llevó a ganar tres estatuillas, la primera en 1990 por “Mi pie izquierdo”, en 2008 por “Petróleo sangriento”, y en 2013 por “Lincoln”. No obstante. Daniel, también ha ofrecido papeles llenos de intensidad que, aunque no le otorgaron otro premio Óscar, sí dejaron cátedra de actuación, tal es el caso de su coprotagonizo en Pandillas de Nueva York, donde compartió papel con Leonardo DiCaprio.

Anemone, la ópera prima de Ronan Day-Lewis.

La cinta, producida por Focus Features, promete ser una de las grandes historias del 2025, no solo por la carga emocional que pretende ofrecer, sino que también por el regreso de Daniel Day-Lewis, actor de 68 años, que compartirá crédito con figuras como Sean Bean y Samantha Morton, dentro de una historia que explorará los secretos y heridas de dos hermanos marcados por un pasado devastador, ambientada en el norte de Inglaterra.

Estreno mundial con alfombra roja

Se espera que Anemone tenga su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York 2025, el cual se celebrará del 26 AL 13 de octubre. Lo que ha generado diversas expectativas, pues Daniel regresa después de ocho años y ahora bajo la dirección de su propio hijo. Proyecto que además contará con grandes talentos y una historia con grandes emociones a flor de piel.