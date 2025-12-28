Revelan nuevos detalles de cómo fue el momento en que la hija de Rob Reiner descubrió el cuerpo de su padre

La tragedia que rodea el asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner sigue estremeciendo a Hollywood, pero ahora se han revelado nuevos detalles sobre el momento exacto en que su hija, Romy Reiner, descubrió el cuerpo de su padre en la casa familiar de Brentwood. Lo más devastador es que, en ese primer instante, la joven no se dio cuenta de que su madre también yacía muerta dentro de la misma propiedad, algo que solo conocería más tarde, de boca de los paramédicos y la policía en la escena del crimen.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, todo comenzó la tarde del domingo 14 de diciembre, cuando un masajista que tenía una cita programada en la residencia de los Reiner llegó al domicilio y no obtuvo respuesta en la entrada principal, lo que encendió la primera alarma. Ante la falta de contacto, el terapeuta decidió comunicarse con Romy, quien vivía muy cerca de la casa de sus padres, para informarle que no podía acceder a la propiedad ni localizar al reconocido director de cine y a su esposa.

Romy acudió al lugar acompañada de su roommate, cruzó el portón blanco de la residencia de Brentwood y entró sola al interior del hogar donde había crecido, sin imaginar la escena que estaba a punto de enfrentar. Según una fuente cercana citada por la prensa, la joven caminó por la casa hasta llegar a la habitación principal, donde encontró el cuerpo sin vida de su padre, víctima de un ataque con un arma punzocortante que dejó un rastro de violencia imposible de olvidar.

El momento en que Romy huyó de la casa

Impactada por la brutalidad de la escena y sin comprender todavía toda la dimensión de la tragedia, Romy habría salido corriendo de la casa casi de inmediato, dejando atrás el interior de la vivienda y regresando al exterior junto a su compañera de cuarto. Fue en ese momento cuando el roommate, que se había quedado afuera durante la breve pero traumática incursión de la joven en la casa, marcó al 911 para pedir ayuda urgente a los servicios de emergencia de Los Ángeles.

Los primeros en llegar fueron los paramédicos, seguidos por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes ingresaron a la residencia para evaluar la situación que Romy apenas había alcanzado a presenciar. Dentro de la casa, el personal de emergencia no solo confirmó la muerte de Rob Reiner, sino que además descubrió el cuerpo de Michele Reiner, también asesinada a puñaladas en otra área del inmueble, algo que la hija no había visto cuando entró y salió en cuestión de minutos.

La revelación más desgarradora de estos nuevos reportes es que fue precisamente la policía y el personal médico quienes le comunicaron a Romy, mientras permanecía afuera de la residencia, que su madre también estaba muerta dentro del mismo hogar. Distintos medios señalan que la joven, en medio del shock, solo había registrado el cuerpo de su padre en la habitación principal y no llegó a recorrer el resto de la casa, por lo que la confirmación del segundo homicidio la golpeó con igual o incluso mayor brutalidad emocional.

La policía descubre el segundo cuerpo

Los informes oficiales indican que los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueron localizados con apenas un minuto de diferencia, alrededor de las 3:45 de la tarde, una vez que los paramédicos y agentes lograron revisar por completo la casa de Brentwood. La escena sugería que ambos habían muerto por múltiples heridas de arma blanca en un lapso de pocos minutos, según los certificados de defunción y la información divulgada por la oficina del forense del condado de Los Ángeles.

Fue en ese contexto cuando los investigadores confirmaron a la joven que no se trataba solo del asesinato de su padre, sino de un doble homicidio que incluía también a su madre, a quien ella no había alcanzado a ver dentro de la vivienda durante su apresurada salida por el impacto del hallazgo inicial. La noticia, comunicada por paramédicos en presencia de agentes policiales, transformó lo que ya era un momento traumático en una pesadilla aún más devastadora para la hija menor del cineasta.

Las autoridades confirmaron más tarde que el hijo de la pareja, Nick Reiner, fue detenido horas después cerca de Exposition Park y enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres, con la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional.