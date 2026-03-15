Nicole Kidman rompe el silencio sobre su divorcio después de 19 años casada

Tras unas semanas complicadas en su vida personal, Nicole Kidman habló por primera vez de forma directa sobre su divorcio de Keith Urban, confesando el dolor que ha marcado el cierre de casi dos décadas de matrimonio.

En una entrevista reciente con la revista Variety, la australiana de 58 años reconoció que el proceso ha sido profundamente emocional, aunque intenta mantener la discreción por respeto a su familia y a la historia que construyeron juntos durante 19 años de vida en común.

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Nicole Kidman y su divorcio tras casi 20 años de matrimonio

Kidman y el cantante de country Keith Urban se casaron en junio de 2006, iniciando una relación que, a ojos del público, parecía sólida y discreta, alejada del escándalo pero nunca totalmente fuera del foco de la opinión pública. Tras casi 20 años juntos, la actriz solicitó el divorcio el 30 de septiembre de 2025 en Tennessee, alegando diferencias irreconciliables.

La separación se hizo pública ese mismo año, confirmando que la pareja había atravesado meses de crisis y de vida por separado. De acuerdo con documentos citados por medios como People y portales hispanos, la ruptura se formalizó a inicios de 2026, cuando el proceso legal quedó finalizado y se acordaron los términos de custodia y bienes.

Lejos de alimentar la especulación, Nicole Kidman ha insistido en ubicar en el centro a sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, con quienes reside en Nashville y a quienes busca proteger de la exposición excesiva. En la entrevista, la ganadora del Óscar recordó que 2025 fue un año de introspección y retiro de los reflectores. “Estuve tranquila. Tenía otras cosas en marcha. Estaba en mi caparazón”, explicó la actriz.

Aunque su matrimonio siempre fue seguido por la prensa , la pareja intentó manejar su vida privada con un perfil relativamente reservado, cediendo espacio público solo cuando era estrictamente necesario.

El anuncio de la separación y la presión mediática

El anuncio del divorcio llegó en 2025 a través de comunicados y reportes de prensa, sin conferencias ni declaraciones dramáticas, pero fue suficiente para que la noticia diera la vuelta al mundo y generara una intensa cobertura en medios de espectáculos.

Aunque su relación nunca fue tan escandalosa como otras parejas de Hollywood , Nicole Kidman y Keith Urban formaban una dupla altamente mediática al ser una estrella de cine y una figura del country, ambos con carreras consolidadas.

De hecho, programas y portales internacionales han señalado que la intensa atención mediática alrededor de la ruptura contribuyó a que Kidman se resguardara por varias semanas para hacer una pausa y priorizar su salud emocional.

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En sus palabras, lo que más valora en este momento es la posibilidad de mantener un núcleo cercano sólido. “Lo que agradezco es mi familia y mantenerla como está, avanzando. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto. Me mantengo en el lugar de decir: ‘Somos una familia’, y eso es lo que seguiremos siendo”, declaró, dejando claro que, pese al divorcio, no renuncia a la idea de un proyecto familiar compartido.