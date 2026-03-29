¡Ya se sabe! Marc Anthony conoce el sexo de su bebé con Nadia Ferreira

Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira llenaron de alegría a sus seguidores con la esperada noticia del sexo de su próximo bebé, algo que internautas estaban esperando con ansias.

La pareja, que ya engendró un pequeño llamado Marco, compartió imágenes llenas de ternura que confirmaron la llegada de una niña a su hogar. El anuncio, realizado el 27 de marzo de 2026, llega en un momento perfecto para celebrar su tercer aniversario de bodas.

¡Doble celebración! 🥂 Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran 3 años de casados con el mejor regalo de todos: ¡esperan a su segundo bebé! 🤍👶 pic.twitter.com/d84fWrtZGA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 28, 2026

La modelo paraguaya, conocida por su participación como finalista en Miss Universo 2021 , utilizó su cuenta de Instagram para publicar las fotos familiares tomadas durante un relajado paseo en yate.

En ellas, Nadia aparece con su pancita de varios meses, sosteniendo unos adorables zapatitos rosas con detalles de mariposas, el claro indicio del género de la bebé. Marc Anthony, de 57 años, posa sonriente junto a su hijo Marco, quien a sus casi tres años se convertirá en el hermano mayor de esta nueva integrante. La publicación, acompañada del mensaje “Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, recibió miles de likes y comentarios de celebridades como Tom Brady, Ángela Aguilar y Lele Pons.

Nadia Ferreira y Marc Anthony: Su historia de amor

Nadia Ferreira y Marc Anthony iniciaron su romance públicamente en 2022, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Ciudad de México. Poco después, en marzo de ese año, oficializaron su relación con una foto cariñosa en redes sociales, sorprendiendo a todos por la química evidente entre la joven de 27 años y el ícono de la salsa.

Para mayo, anunciaron su compromiso en una lujosa cena llevada a cabo en el restaurante Sexy Fish de Miami.

La pareja contrajo matrimonio el 28 de enero de 2023 en una ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami con invitados estelares como los Beckham, Salma Hayek y Luis Fonsi. Desde entonces, se les ha visto disfrutando de momentos románticos en lugares exclusivos como yates en el Caribe, playas de Florida y eventos en Las Vegas. En 2023, nació su primer hijo, Marco "Marquito" Muñiz, fortaleciendo aún más su unión.

La extensa familia de Marc Anthony

Marc Anthony es padre de ocho hijos en total, una familia numerosa que refleja su desarrollada vida amorosa. Con su primera pareja, la ex policía Debbie Rosado, crio a Arianna Muñiz (nacida en 1994) y adoptó a Chase Muñiz. De su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres (2000-2004) nacieron Cristian Muñiz (2000) y Ryan Muñiz (2003), quienes mantienen un bajo perfil pero comparten momentos especiales con su padre.

Su relación más mediática fue con Jennifer Lopez, con quien se casó en 2004 y se divorció en 2011; juntos tienen a los gemelos Emme Maribel (2008) y Maximilian David (2008).

Tras un breve matrimonio con la modelo Shannon de Lima (2014-2017), sin hijos, llegó Nadia Ferreira, con quien ya tiene a Marquito y ahora espera a esta niña, su octava descendiente.

Marc Anthony siempre ha destacado la paternidad como prioridad, reuniendo a sus hijos en conciertos y vacaciones familiares.

Los fans especulan que la nueva bebé podría heredar el carisma de sus padres, mientras la pareja sigue inspirando una gran química tras más de cuatro años juntos.