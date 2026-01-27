Ryan Reynolds ya prepara “Deadpool 4”: Por qué quiere a Wolverine de regreso

Tras el fenómeno global de “Deadpool & Wolverine”, que cerró su ciclo en carteleras con una recaudación histórica con $1,300 millones de dólares, los rumores sobre una cuarta entrega ya no son especulaciones, sino que ahora hay bases sólidas en los estudios de Marvel Studios. Según informes recientes de Puck , Ryan Reynolds ya se encuentra "sabiamente concentrado" en el desarrollo de los primeros borradores de “Deadpool 4”.

El actor y productor, consciente de que esta franquicia le permite ser visto "como el público más lo ama", busca capitalizar el estatus de “Deadpool” como la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos.

¿Deadpool tendrá un papel secundario?

A pesar del entusiasmo, el camino hacia la cuarta entrega ha estado marcado por la cautela del protagonista. En declaraciones ofrecidas a finales de 2024, Reynolds admitió que, aunque le "encantaría" retomar el traje rojo, el proceso de producción de estas cintas absorbe su vida por completo.

Sin embargo, lo más sorprendente son las ideas que el actor compartió con The Hollywood Reporter. Reynolds sugirió que el próximo proyecto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel podría no centrarse exclusivamente en Deadpool. Según el actor, algunas de sus propuestas colocan a Wade Wilson en un papel secundario, permitiendo que otros personajes tomen el liderazgo narrativo. Esta estrategia buscaría refrescar la fórmula y expandir el universo de mutantes que ahora convive con los Avengers.

¿Wolverine está de regreso?

Un elemento que parece inamovible en los planes de Reynolds es la presencia de Hugh Jackman. El actor fue enfático al declarar que "siempre querría que Deadpool y Wolverine fueran pareja de alguna manera". Tras la química mostrada en su debut, donde ambos héroes salvaron el multiverso de la amenaza de Cassandra Nova, la dupla se convirtió en el pilar fundamental para el futuro de los X-Men en Marvel.

Aunque Deadpool no fue confirmado inicialmente para el elenco de “Los Vengadores: Día del Juicio Final”, su éxito financiero hace que sea prácticamente imposible mantenerlo fuera de los grandes eventos. Además, se especula que “Deadpool 4” podría traer de vuelta a figuras icónicas presentadas en la última cinta, como el Gambit de Channing Tatum o el Blade de Wesley Snipes, quienes inyectaron una dosis de nostalgia que el público recibió con euforia.