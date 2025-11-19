Mueren las famosas gemelas Kessler a los 89 años: ¿Qué les sucedió?

La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento: las legendarias gemelas Alice y Ellen Kessler fallecieron mediante un suicidio asistido conjunto, según informó la Sociedad Alemana para la Muerte Humana (DGHS). Reconocidas por su talento y carisma, las hermanas se convirtieron en símbolos de la cultura europea en la década de 1950, conquistando escenarios internacionales con su versatilidad artística.

La decisión de morir juntas

De acuerdo con la DGHS, las gemelas nacidas en 1936 en Nerchau, Alemania del Este, habían solicitado su ingreso a la sociedad hace más de un año. “El factor decisivo probablemente haya sido el deseo de morir juntas en una fecha específica”, explicó la vocera Wega Wetzel, quien aclaró que la decisión fue meditada, de larga data y libre de crisis.

En una entrevista concedida en 2024 al diario italiano Corriere della Sera, Alice y Ellen ya habían adelantado su deseo: “Queremos irnos juntas el mismo día. La idea de que una de nosotras se vaya primero es muy difícil de soportar”. Además, expresaron que deseaban que sus cenizas fueran enterradas junto a su madre Elsa y su perro Yello, según declaró Ellen al periódico alemán Bild.

Alemania aprobó la muerte asistida en 2020, cuando el Tribunal Supremo reconoció el derecho de cada persona a una muerte digna, sin dolor y con la posibilidad de solicitar ayuda externa bajo condiciones estrictas.

El legado artístico de las Kessler

Altas, rubias y carismáticas, las gemelas Kessler se iniciaron en el ballet clásico antes de dar el salto a la danza y al cabaret en París, donde su carrera despegó en los años 50. Su fama internacional se consolidó en 1959 al representar a Alemania en el Festival de Eurovisión, además de aparecer en el programa estadounidense The Ed Sullivan Show, protagonizar la portada de Life y compartir escenario con figuras como Fred Astaire, Frank Sinatra, Elvis Presley y Rock Hudson.

En Italia se convirtieron en auténticas vedettes televisivas, siendo las primeras mujeres en mostrar sus piernas en pantalla, lo que les valió el apodo de “las piernas del país”. En 1976, su aparición en Playboy Italia agotó la edición en apenas tres horas.

Su última participación artística fue entre 2015 y 2016, en un musical televisivo presentado en Berlín, Múnich y Viena.

Una vida inseparable

Alice y Ellen nunca se separaron. Vivieron en dos apartamentos simétricos y conectados, compartiendo almuerzos diarios y una vida marcada por la complicidad.