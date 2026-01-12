VIDEO VIRAL: Mejor amiga de Kim Kardashian se quema el cabello en su cumpleaños

La celebración del cumpleaños número 46 de Allison Statter, íntima amiga de Kim Kardashian , se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Durante el festejo, Statter sopló las velas de su pastel y, en un instante, una llama alcanzó su cabello. El incidente fue grabado y compartido por Kardashian en sus historias de Instagram, generando impacto entre sus seguidores.

Afortunadamente, uno de los asistentes reaccionó de inmediato y apagó el fuego antes de que se produjeran daños mayores. En el video, Statter aparece sorprendida, pero pronto se ríe de lo ocurrido, demostrando que el susto no pasó de ser un momento de risas.

¿Qué hizo Kim Kardashian para salvar a Allison Statter?

La empresaria y cofundadora de Skims, de 45 años, no dudó en documentar la celebración de su amiga. Entre fotos y videos, destacó el instante del accidente con la frase: “¡Estás en llamas, nena!”. El comentario, acompañado de risas, reflejó la cercanía y complicidad que ambas comparten desde hace décadas.

El clip de video fue publicado por Kim Kardashian en su Instagram, kimkardashian



¿Desde cuándo son amigas Kim Kardashian y Allison Statter?

Kardashian y Statter mantienen una relación que se remonta a la infancia. La madre de Allison, Shelli Azoff, es amiga cercana de Kris Jenner, lo que fortaleció los lazos entre ambas familias. A lo largo de los años, han compartido momentos clave: desde la fiesta de los 16 años de Kim, donde recibió su primer auto, hasta colaboraciones profesionales como la colección de maquillaje KKW x Allison en 2020.

“Kim siempre era un poco más joven que nosotras, porque su cumpleaños era en octubre, así que todas estábamos listas para que cumpliera 16 y ya no tuviéramos que llevarla a todas partes”, dijo Statter cuando su amiga recibió su primer auto. “Kim pensaba que no iba a tener un coche porque su papá la había convencido de que no lo necesitaba a los 16, así que cuando Kim salió después de almorzar y vio su nuevo BMW blanco en el estacionamiento, ¡se sorprendió muchísimo!”.

Statter ha sido testigo de la evolución de Kardashian, acompañándola en etapas personales y profesionales. Su vínculo se ha convertido en un ejemplo de amistad duradera en el mundo del entretenimiento.

Aunque el accidente fue breve y sin consecuencias graves, el episodio se convirtió en el detalle más comentado de la celebración. Para Statter, el festejo número 46 quedará marcado no solo por la compañía de su amiga Kim Kardashian, sino también por un momento inesperado que, lejos de empañar la ocasión, reforzó la espontaneidad y el humor que caracteriza su relación.