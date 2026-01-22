La razón por la que Chris Noth y Sarah Jessica Parker ya NO son amigos: “Me dolió que no me llamara”

Para los seguidores de la icónica relación entre Carrie Bradshaw y Mr. Big, las declaraciones de Chris Noth marcaron el fin de su amistad. Durante una aparición en el programa “Really Famous” con

, Chris Noth contó cómo fue el fin de su amistad con Sarah Jessica Parker, calificando el comportamiento de la actriz como "hiriente" en medio de la crisis personal y legal que el actor enfrentó en 2021.

A sus 71 años, Noth no solo confirma que la amistad está muerta, sino que también se refirió a Cynthia Nixon y Kristin Davis.

¿Por qué Chris Noth está enojado con Sarah Jessica Parker?

El resentimiento de Noth se basa en el comunicado que las protagonistas de “Sex and the City” emitieron tras las denuncias publicadas por The Hollywood Reporter y The Daily Beast en su contra. En aquel entonces, las actrices expresaron su apoyo total a las mujeres que compartieron sus experiencias, una acción que Noth describe como una fría maniobra de sus asesores.

"El comunicado que publicaron —que en realidad no era más que una simple gestión de marca— fue triste y decepcionante", explica Noth en el clip publicado por PEOPLE. Su crítica principal es la falta de contacto directo: "Necesitas llamarme y escuchar mi versión. Me conoces desde hace muchos años y hemos trabajado juntos durante mucho tiempo".

¿De qué se le acusó a Chris Noth?

Es importante recordar que el escándalo estalló cuando tres mujeres presentaron relatos detallados de agresiones ocurridas en 2004, 2010 y 2015. Aunque Noth negó estas versiones calificándolas como "una invención completa" y "mala ficción", el impacto en su carrera y en su círculo íntimo fue inmediato.

"Lo entiendo, eso es más Hollywood que Hollywood", añadió con sarcasmo, refiriéndose a la presión por tomar posturas públicas inmediatas. Sin embargo, recalca que el dolor fue profundo porque la falta de comunicación previa a la condena pública "afectó todo".

¿Quiénes son los verdaderos amigos?

En un tono reflexivo, Noth señala que esta crisis le permitieron hacer una limpieza en su agenda de contactos. Según sus palabras, situaciones extremas como esta sirven para identificar quiénes están realmente a su lado: "Sabes la postura de la gente y quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no. Es importante saberlo. Solo sé que, si hubiera sido al revés, yo no lo habría hecho".