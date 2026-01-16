¡CONMOVEDOR! Así fue la dedicatoria de Harry Styles a Liam Payne en su nuevo disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally

El mundo de la música recibió con euforia el anuncio del cuarto álbum de estudio de Harry Styles, titulado “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. Sin embargo, más allá de la expectativa por los nuevos ritmos del exintegrante de One Direction, el anuncio ha conmovido a los seguidores por un sutil pero profundo tributo a su fallecido amigo y compañero de banda, Liam Payne.

Styles, de 31 años, confirmó que esta nueva producción contará con 12 canciones y estará disponible a nivel mundial el próximo 6 de marzo. El disco es la continuación del galardonado “Harry’s House” (2022) y fue grabado en Berlín bajo la producción de Kid Harpoon.

¿Cómo Harry Styles homenajeará a Liam Payne?

Lo que captó la atención inmediata de los fanáticos fue la fotografía que acompañó el anuncio. En ella, Styles aparece con una camiseta con estampado de bolos, un detalle que no es casual. Los bolos eran el pasatiempo favorito de Liam Payne, una actividad que practicaba hasta cuatro veces por semana.

Este deporte tuvo una presencia simbólica durante el funeral de Payne en noviembre de 2024, donde se exhibió un arreglo floral en forma de juego de bolos junto a los tributos de su familia. Al elegir esta dinámica para el lanzamiento de su álbum más importante hasta la fecha, Harry Styles envía un mensaje silencioso pero potente de amor y respeto hacia su "querido amigo".

¿El mejor disco de su carrera?

Fuentes cercanas a la producción aseguran que el material grabado en la capital alemana representa la madurez definitiva de Styles. Expertos de la industria que han tenido acceso a las sesiones sugieren que “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” es el trabajo más sólido y auténtico del cantante británico.

¿Cómo era el vínculo con Liam Payne?

La muerte de Liam Payne el pasado 16 de octubre de 2024 en Argentina dejó una herida profunda en la comunidad musical y, especialmente, en sus excompañeros de One Direction. Tras el trágico suceso, Styles expresó estar "realmente devastado", describiendo a Liam como alguien cuya mayor alegría era hacer felices a los demás.

Este nuevo álbum parece ser el espacio donde Styles procesa esa pérdida, celebrando la energía contagiosa de Payne y los años que compartieron en la cima del pop global.