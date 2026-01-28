Lady Gaga brillará en el Madison Square Garden de Nueva York

Mientras recintos como el Barclays Center, Terminal 5 y el Radio City Music Hall calientan motores para recibir a figuras de la talla de Rosalía, Ricardo Arjona y Maná, el legendario Madison Square Garden (MSG) ya tiene una reina indiscutible para esta primavera: Lady Gaga.

Tras una temporada de éxitos arrolladores y de haberse coronado como la Artista del Año en los recientes Video Music Awards (VMA), la "Mother Monster" ha confirmado su regreso triunfal a Manhattan con su aclamada gira "The Mayhem Ball". Esta producción, dirigida creativamente por la propia Gaga y Michael Polansky, promete ser una experiencia sensorial que eleva el concepto que la artista presentó previamente en Coachella.

¿Cuáles son las fechas confirmadas de Lady Gaga en el Madison Square Garden?

La segunda etapa norteamericana del tour hará una parada estratégica en Nueva York tras recorrer gran parte de Estados Unidos. Gaga, quien demostró una resiliencia admirable al recuperarse de una tensión vocal que la obligó a reprogramar su fecha en Miami a inicios de año, llegará al MSG en plenitud de condiciones.

Las fechas marcadas en el calendario para Nueva York son:

Jueves 19 de marzo de 2026 – Madison Square Garden.

Viernes 20 de marzo de 2026 – Madison Square Garden.

¿Dónde ver en San Valentín a Lady Gaga?

Aunque Nueva York es el destino final de muchos, la gira arranca con fuerza en el oeste. La travesía por Estados Unidos comenzará oficialmente el Día de San Valentín (14 de febrero) en Glendale, Arizona. Posteriormente, la gira se trasladará a California, donde se podrá disfrutar de una residencia extendida en el icónico Kia Forum.

Las fechas destacadas de febrero incluyen:

14 y 15 de febrero: Glendale, AZ – Desert Diamond Arena.

18, 19, 22 y 23 de febrero: Los Ángeles, CA – Kia Forum.

28 de febrero: Fort Worth, TX – Dickies Arena.

La gira continuará su curso durante marzo y abril por ciudades como Atlanta, Austin, Boston y Montreal, sumando más de 20 fechas adicionales en la región.

¿Qué esperar del setlist de Lady Gaga en 2026?

El espectáculo es una pieza teatral dividida en actos que exploran la dualidad de la fama. El setlist oficial de "The Mayhem Ball":

Acto I: Of Velvet and Vice. Abre con la energía gótica de "Bloody Mary" y "Judas".

Acto II: And She Fell into a Gothic Dream. Destacan éxitos como "Paparazzi" y su reciente hit "Disease".

Acto III: The Beautiful Nightmare. Una explosión de pop puro con "Just Dance" y "Applause".

Acto IV: Every Chessboard Has Two Queens. El segmento más emotivo con "Born This Way", "Shallow" y la aclamada "Die With a Smile".

Final. Una despedida épica con "Bad Romance" bajo el acto Eternal Aria of the Monster Heart.