Premios Oscar 2026: estos son los talentos LATINOS con más NOMINACIONES en la 98.ª entrega

En la 98.ª edición de los Premios Oscar, anunciada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, varios talentos latinos lograron nominaciones en categorías clave de la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Estos reconocimientos ponen en el centro del escenario a artistas de origen latino que compiten por estatuillas en las principales categorías del cine.

Entre los nombres más destacados se encuentra el mexicano Guillermo del Toro, nominado en la categoría de Mejor Guion Adaptado por su trabajo en la película Frankenstein. El filme acumula un total de nueve nominaciones en esta edición de los Oscar, destacando especialmente en la categoría de Mejor Película, considerada la más importante de la gala.

El actor puertorriqueño Benicio del Toro obtuvo una nominación a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en One Battle After Another, un papel que ha sido elogiado por la crítica y ya le valió reconocimiento en otras premiaciones de temporada.

Otro latino que figura con una nominación importante es el brasileño Wagner Moura, quien compite en la terna por Mejor Actor por su papel en The Secret Agent, destacándose entre un grupo internacional que incluye a grandes figuras del cine.

Además de estas nominaciones de actuación y guion, el impacto latino se siente también en producciones vinculadas a estos artistas. Frankenstein y The Secret Agent, con participación de talentos latinos tanto delante como detrás de cámaras, son parte de la lista de películas que compiten en categorías mayores como Mejor Película y categorías técnicas, reflejando la presencia creciente de voces hispanas en Hollywood.

¿Qué otras películas compiten a Mejor Película en los Oscar 2026?

Además de las producciones con participación latina, la categoría de Mejor Película incluye una diversa lista de títulos que han sido reconocidos por la Academia. Entre ellas se encuentran Bugonia, F1, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams. Cada una de estas películas destaca por sus historias, dirección y calidad técnica, abarcando géneros que van desde dramas históricos hasta narrativas de acción y ciencia ficción.

¿Cuándo y dónde se celebrará la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026?

La 98.ª entrega de los Premios Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia reunirá a los máximos exponentes del cine internacional, incluyendo a los talentos latinos nominados, y será transmitida en vivo a nivel mundial. Este año, la Academia ha preparado un formato que combina presentaciones en el teatro con segmentos especiales virtuales, asegurando que la gala sea segura, innovadora y accesible para el público de todo el mundo.