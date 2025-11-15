Conoce a la influencer latina que brillará junto a Shakira en “Zootopia 2"

Walt Disney Animation Studios confirmó la participación de la creadora de contenido y empresaria colombiana Luisa Fernanda W en la esperada secuela “Zootopia 2”, una de las producciones más anticipadas por el público infantil y familiar.

La noticia ha sido celebrada en Colombia y en toda Latinoamérica, ya que Luisa prestará su voz en la versión traducida al español para la región, consolidando así su salto al mundo del cine animado.

La Capitana Hoggbottom: el personaje de Luisa Fernanda W

La influencer nacida en Medellín dará vida a la Capitana Hoggbottom, una jabalí rigurosa que se toma su trabajo muy en serio y que no tiene paciencia con los “comportamientos de novatos” de los protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde.

“Por fin puedo contarles que mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de ‘Zootopia 2’. ‘Zootopia’ siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Así que no se la pierdan”, expresó Luisa en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

¿Quién es Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda Cataño Ríos, de 32 años, comenzó su carrera como creadora de contenido hace más de 15 años. Con el tiempo, se consolidó como empresaria con Diva, su marca de maquillaje y cuidado de la piel enfocada en el empoderamiento femenino. También abrió un reconocido restaurante en Bogotá y lidera junto a Pipe Bueno la iniciativa de movilidad sostenible Evobike by Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

“Zootopia 2” en cines

La película llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025, mientras que en Latinoamérica se estrenará el día siguiente. La primera entrega, lanzada en 2016, recaudó más de mil millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como una de las producciones más exitosas de Disney.

Shakira y Luisa Fernanda W: voces latinas en “Zootopia”

La participación de Luisa se suma a la de Shakira, quien regresa como la voz de Gazelle, el personaje artístico de la saga. Además, el elenco latino incluye:

Michelle Rodríguez: Nibbles Maplestick

Roberto Baláselos: Alcalde Winddance

Jerry Velázquez: Gary

Alex Pelao: Denny Howlett

Rodrigo Salinas: Russ

La noticia ha generado entusiasmo entre los fanáticos, quienes celebran que dos figuras colombianas compartan créditos en una de las películas más esperadas del año.

El apoyo de Pipe Bueno

El cantante Pipe Bueno, pareja de Luisa y padre de sus hijos Máximo y Domenic, felicitó públicamente a la influencer: “Como dice mi parcero Eduin Caz… Recuerda, existen niveles… y en el más alto ahí estás tú. Te amo”.