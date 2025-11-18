Estas son las primeras imágenes de la esperada película de Christopher Nolan ‘La Odisea’

El universo cinematográfico de Christopher Nolan se prepara para su asalto más ambicioso: ‘La Odisea’. Tras un rodaje de 91 días y una inversión que superó los 250 millones de dólares, la revista Empire Magazine ha revelado en exclusiva las primeras imágenes oficiales y declaraciones del cineasta, confirmando la magnitud épica de este proyecto que reimaginará la clásica epopeya de Homero.

La película, cuyo estreno está programado para el 17 de julio del próximo año, no solo supone el regreso de Nolan a la gran escala tras el éxito de ‘Oppenheimer’, sino que también promete ser una experiencia visual sin precedentes. El casting estelar, que incluye a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway en el rol de Penélope y Tom Holland como Telémaco, eleva la expectativa en torno a una producción que sus protagonistas ya califican como la mejor de sus carreras.

La promesa de la mitología a escala IMAX

La principal distinción técnica de ‘La Odisea’ radica en su metodología de filmación. Según la exclusiva de Empire Magazine, es la primera película en la historia rodada completamente con cámaras IMAX. El propio cineasta explicó la ambición detrás de esta elección, señalando que se rodaron "más de dos millones de pies de película" con la intención de llenar un vacío en la cultura cinematográfica.

Nolan busca llevar la narrativa mitológica a un nivel de peso y credibilidad nunca antes visto. "Lo que vi es que todo este gran trabajo cinematográfico mitológico con el que crecí... nunca lo había visto hecho con el tipo de peso y credibilidad que un presupuesto clase A y una gran producción de Hollywood e IMAX podrían lograr", detalló el director a la revista.

La envergadura del proyecto se tradujo en un rodaje a lo largo de seis países y territorios, incluyendo Marruecos, Grecia, Italia, Escocia, Islandia y Sáhara Occidental. En este último, la producción generó controversia por filmar en un territorio ocupado militarmente por Marruecos. El rigor del rodaje se extendió incluso al elenco, que grabó escenas "en las olas reales, en los lugares reales".

Matt Damon y el proceso creativo "impresionante"

El entusiasmo por el proyecto no es sólo técnico, sino profundamente personal para sus protagonistas. Matt Damon no dudó en afirmar en Empire que interpretar a Odiseo ha sido "la mejor experiencia que ha tenido en su carrera". Esta afirmación subraya las altas expectativas que rodean a la cinta de cara al verano de 2026.

Damon, un rostro familiar en el cine de acción y drama, elogió la metodología de su director. Si bien la producción tiene una planificación detallada, Nolan mantiene un margen para la espontaneidad. El actor compartió una anécdota ilustrativa: al preguntar cómo se rodaría la escena del Caballo de Troya, la respuesta del cineasta fue: "No sé, metámonos y lo averiguamos."

La película, que según la revista se mantiene fiel al espíritu de Homero, pondrá a prueba a su protagonista con desafíos existenciales y físicos: "Si tienes que enfrentar una crisis existencial al pasar junto a las Sirenas, amarrado a un mástil, lo haces; si hay que correr por tu vida ante un cíclope, corres", señaló Damon, asegurando que Nolan no oculta las dificultades, sino que las utiliza para llevar al límite la historia y a sus participantes.

