¿Quieres ver una serie de sicarios adictiva? Queen of the South es la ideal para maratonear

Aunque existe innumerables series sobre el narcotráfico, "Queen of the South" es adictiva por su suspenso, ya que transciende el cliché de la violencia para convertirse en una "obra maestra" del suspenso y el empoderamiento femenino. La serie, que está actualmente disponible en Netflix, se ha consolidado como la opción predilecta para quienes buscan una maratón adictiva con sello hispano.

A diferencia de la producción mexicana de 2011 protagonizada por Kate del Castillo, esta versión es una reinterpretación de la novela de Arturo Pérez-Reverte. Aquí, la estrella brasileña Alice Braga toma las riendas con una actuación que ha sido calificada de "fenomenal" en portales como IMDb , donde logró puntuaciones perfectas.

¡Hacemos una advertencia de que este contenido no incluye spoilers!

¿Por qué Teresa Mendoza hace vida en Estados Unidos?

La historia nos sumerge en un viaje de Teresa Mendoza, una mujer mexicana que, tras el asesinato de su novio "El Güero" a manos de un cártel, se ve obligada a huir con un tesoro peligroso: una libreta con los secretos turbios de un gobernador electo. Su escape la lleva hasta Dallas, Texas, donde la dinámica del poder ya no se centra en el petróleo, sino a la cocaína.

¿Por qué es tan adictiva Queen of the South?

Lo que hace a esta serie "adictiva" no es solo la acción, sino la evolución del personaje principal. Teresa no es una criminal por elección, sino por supervivencia. De ser una "mula" pasa a navegar las redes de Camila Vargas, creando una alianza improbable para derrocar imperios.

¿Es "Queen of the South" la nueva "Narcos"?

Muchos críticos comparan con “Breaking Bad”, “Ozark” o “Narcos”. No obstante, "Queen of the South" mantiene su propia identidad. Si bien comparte ingredientes como el bilingüismo y la crudeza del mundo hispano, la serie se apoya más en la mitificación literaria y el drama familiar.

Mientras que “Narcos” se centraba en la base del crimen de Pablo Escobar, esta producción apuesta por la agilidad y la adrenalina pura. Es un thriller criminal que se convierte en drama amoroso, con la traición y la redención como motores principales. La serie resalta el empoderamiento femenino en un mundo históricamente dominado por hombres.

¿Cuál es el reparto de “Queen of the South”?

Alice Braga es Teresa Mendoza

Verónica Falcón es Doña Camila Vargas

Justina Machado es Brenda Parra

Joaquim de Almeida es Don Epifanio Vargas

Peter Gadiot es James Valdez

Gerardo Taracena es César “Batman” Güemes

Hemky Madera es Pote Gálvez

Jon-Michael Ecker es Raymundo “Güero” Dávila

Actualmente la temporada va por su quinta temporada en Estados Unidos.