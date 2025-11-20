Margot Robbie podría ser la actriz que interprete a Britney Spears en su biopic

La exitosa biografía de Britney Spears, “The Woman in Me” (La mujer que soy), publicada en 2023, será llevada a la gran pantalla bajo la dirección de John M. Chu, reconocido por su trabajo en “Wicked”. La adaptación cinematográfica ya genera gran expectativa en Hollywood y podría tener como protagonista a la actriz Margot Robbie, quien suena como favorita para interpretar a la “Princesa del Pop”.

Un libro que marcó un antes y un después

La obra de Spears vendió más de 2.5 millones de copias en Estados Unidos y superó los tres millones a nivel global, consolidándose como un fenómeno editorial. El libro relata sus memorias, su ascenso a la fama y la lucha por su libertad personal. La sinopsis describe la historia como “valiente y conmovedora, sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”.

En el texto, Spears aborda temas íntimos de su vida, incluyendo su relación con Justin Timberlake; con quien mantuvo un noviazgo de tres años, los años de tutela legal y el impacto de la audiencia pública de junio de 2021, cuando su testimonio cambió el rumbo de su vida y el de millones de seguidores.

Margot Robbie como posible protagonista

Aunque aún no se ha confirmado el reparto, medios como Pop Tingz reseñaron que las negociaciones para que Margot Robbie encarne a Britney Spears ya habrían comenzado. En 2023, surgió el rumor de que Robbie sería productora de la película, pero la actriz lo desmintió. Hoy, su nombre vuelve a sonar con fuerza como candidata principal.

Britney Spears tendrá participación directa

El director John M. Chu aseguró que Britney Spears tendrá un papel fundamental en el desarrollo del proyecto: “No podríamos dejarla de lado. Ella merece una historia que le rinda honor”. En una entrevista reciente a Esquire, Chu confesó que leer el libro fue una experiencia conmovedora: “Ella hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

En mayo, Chu aclaró que el reparto aún no estaba definido, aunque reconoció que la idea de Robbie “suena emocionante”. En noviembre, declaró a E! News: “Estoy muy entusiasmado. Creo que hay un enorme potencial para contar una gran historia, una que ella se merece”.

Posibles nombres en el reparto

Además de Margot Robbie, se especula que Timothée Chalamet podría formar parte del elenco, lo que aumentaría aún más la expectativa sobre esta producción que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de los próximos años.