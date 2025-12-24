¿El más caro? Travis Kelce revela cuál es el “mejor regalo” que le ha comprado a Taylor Swift

En el episodio especial de Nochebuena de su podcast "New Heights", el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, reveló cuál ha sido el regalo más significativo que le ha dado a su prometida, Taylor Swift . Lejos de joyas o lujos, Kelce confesó que su obsequio favorito fue una rebanadora de pan, un detalle que se convirtió en símbolo de complicidad y apoyo a la pasión de la cantante por la repostería.

“Diré que uno de los regalos favoritos que le compré a Tay fue la rebanadora de pan”, comentó Travis durante la charla con su hermano Jason Kelce y su cuñada Kylie. El atleta explicó que eligió ese regalo porque Swift “ha estado preparando un montón de pan de masa madre”.

La reacción de Jason y Kylie Kelce

Jason Kelce, exjugador de la NFL, celebró la elección de su hermano: “¡Qué bien! Algo que ayude a cortar es muy importante”. Incluso bromeó sobre lo complicado que puede ser cortar pan fresco: “Una de las cosas desafortunadas de hacer pan fresco es intentar cortar esa mrda. Es difícil**”.

Por su parte, Kylie Kelce añadió que la parte más difícil de hornear pan es “la responsabilidad de comerlo”, a lo que Jason respondió entre risas: “Eso es lo más fácil”.

La obsesión de Taylor Swift con la masa madre

Swift ha hablado en varias ocasiones de su pasión por la repostería. En octubre, durante una entrevista en BBC Radio 1, confesó: “Es un peligro… porque no puedo dejar de hablar de pan cuando empiezo. Y no tiene nada que ver con la música”.

En otro episodio de "New Heights", la cantante explicó: “La masa madre se ha apoderado de mi vida por completo. Ahora hablo de pan el 60 % del tiempo”. Swift detalló que suele enviar sus creaciones a amigos y familiares para recibir comentarios: “Siempre estoy horneando pan y enviando mensajes a mis amigos diciéndoles: ‘¿Puedo enviarles pan? Necesito sus comentarios’”.

Los sabores favoritos de Swift

Entre las recetas más populares de la artista se encuentran el pan de arándano con limón, el de canela y hasta una versión Funfetti. “¡Dios mío! Esto les va a dejar boquiabiertos”, dijo Jason al probar uno de los panes arcoíris preparados por Swift.

En julio, la cantante también sorprendió a su amiga Selena Gomez y al productor Benny Blanco con una canasta de pan fresco para el cumpleaños número 33 de Gomez. Blanco compartió la foto del regalo con una nota manuscrita de Swift que decía: “Es una historia de panes”, en referencia a su éxito "Love Story".

Un gesto simple, pero lleno de significado

Para Travis Kelce, el regalo de la rebanadora de pan no solo fue práctico, sino también un símbolo de apoyo a la vida cotidiana de su prometida. “Caramba, son los mejores sanadores intestinales. Te amo, Tay”, expresó el jugador, dejando claro que la conexión entre ambos va más allá de los escenarios y los estadios.