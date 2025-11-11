Las frases más impactantes de “All’s Fair”, la nueva serie de Ryan Murphy

La nueva serie de Hulu en Disney+, creada por el reconocido productor Ryan Murphy, ha generado un intenso debate entre críticos y espectadores. "All’s Fair" es descrita como “tóxica” pero “adictiva”, ya que cada capítulo expone un caso diferente cargado de polémica, escándalos y diálogos que rápidamente se han viralizado en redes sociales.

La trama sigue a tres abogadas que deciden abandonar su trabajo en un prestigioso bufete para fundar su propio despacho integrado únicamente por mujeres. Entre ellas, destaca la figura de Carrington “Carr” Lane, una abogada de divorcios interpretada por Sarah Paulson, quien se ha convertido en la voz más ácida y memorable de la serie.

Las frases más contundentes de “All’s Fair”

“Sabía hacer cosas con los dedos que harían palidecer de envidia a Itzhak Perlman”, dice Dee (Elizabeth Berkley), una esposa despechada y estafada por un acuerdo prenupcial.

“Ya me conoces, haría cualquier cosa por ti… excepto representarte. Ni aunque estuviera muriéndome de hambre en una esquina, obligada a practicarle sexo oral a un cura con clamidia por un plato de frijoles refritos”, lanza Carr hacia Allura.

“¿Sabes? Me sorprende que a tus antepasados les permitieran subir al Mayflower. Supongo que era una forma de librarse de imbéciles, bocazas y pervertidos”, sentencia Carr en una reunión con Dina.

Lee-Ann Hunt (Jessica Simpson) al rockero Tommy Keith (Rick Springfield): “No olvides adorar sus huevos caídos y su vello púbico gris… ¡y espera a que te dé por el culo!”, justo antes de arrojarle ácido sulfúrico.

“Cuando el doctor Roemher revierta el desastre que te hizo Costa, estarás mucho más buena que Zendaya”, le dice Allura a Lee-Ann tras una operación estética fallida.

En una carta, Carr escribe: “Les presento una canasta de frutas orgánicas, ligeramente rociadas con salmonela y materia fecal. Coman melón y tal vez así dejen de inyectarse Ozempic, gordos y traicioneros sillones de jardín”.

Durante una presentación, Emerald muestra un estimulador anal junto a un cono de tráfico, provocando la reacción del abogado Lionel. Liberty aclara: “Su cliente es capaz de colocarse sobre este aparato y hacer una sentadilla completa”.

Estreno y próximos episodios

Los tres primeros episodios de "All’s Fair" se estrenaron el 4 de noviembre en Hulu. Los próximos seis capítulos llegarán semanalmente, prometiendo más giros escandalosos y frases que seguirán alimentando la conversación digital.

Con un elenco encabezado por Sarah Paulson, Elizabeth Berkley y Jessica Simpson, la serie se perfila como una de las producciones más comentadas de este final de año.