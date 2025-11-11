¡Paren todo! HBO prepara nueva serie de V de Venganza, James Gunn está involucrado en el proyecto

Este lunes se dio a conocer a través del medio estadounidense Variety que HBO está desarrollando una serie basada en el cómic V de Venganza (V for Vendetta), la cuál ganó bastante popularidad con su película de 2005, la cuál fue protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman.

De acuerdo con primeros reportes, se sabe que Pete Jackson será el guionista de esta adaptación y que el mismo James Gunn y Peter Safran, de DC Studios serán productores ejecutivos, despertando el interés sobre el tono que esta podría tomar.

¿Qué se sabe sobre la nueva adaptación de V de Venganza?

Además de la participación de James Gunn dentro de este otro lado de Vertigo Comics, se pudo saber que Ben Stephenson de Poison Pen y Leanne Klein de Wall to Wall Media, (filial de Warner Bros), siendo que Warner Bros Television UK se encargará de esta producción.

De momento no se tiene mayor detalle sobre el posible cast, aunque probablemente no tome mucho tiempo para que circulen las primeras listas preliminares de posibles protagonistas que den vida a “V”.

¿De qué trata V de Venganza?

V de Venganza o V for Vendetta nos transporta a una historia de un futuro distópico cercano en Gran Bretaña donde tras una guerra nuclear que ha dejado gran parte del mundo destruido, un partido ostenta el poder en el Reino Unido.

A esto, un misterioso revolucionario apodado "V", quien protege su identidad tras una máscara de Guy Fawkes, empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político-social diferente.

Originalmente eran una serie de diez comic books escritos por Alan Moore, quien también escribió Watchmen, cómic que también fue adaptado por HBO en una serie en 2019 de la cuál los resultados dividieron a los fanáticos.

