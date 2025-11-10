Jesse Conde al borde de la muerte: el actor detrás del Duende Verde sobrevivió a tres infartos

El reconocido actor de doblaje Jesse Conde, famoso por dar voz al Duende Verde en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y al Emperador Palpatine en Star Wars, atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida el pasado mes de octubre. Resulta que, a sus 73 años, el artista sufrió tres infartos consecutivos durante la última semana del mes, una situación en la que pocos logran sobrevivir.

Un mes crítico para Jesse Conde

El querido actor estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, gracias a la atención médica que recibió y a su gran fortaleza, logró sobrevivir y actualmente se encuentra en casa, descansando y recuperándose.

El comunicado lo realizó el propio Conde, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales, acompañado de una fotografía junto a su perro. En el mensaje, relató que el exceso de trabajo, el estrés y una adicción prolongada al tabaco fueron los detonantes que llevaron a su cuerpo al límite.

Un método de actuación hasta ahora no ha matado a quien lo practique. Pero sí una adicción a la nicotina por años. Sobre todo si se fuman 50 cigarros diarios. Aunados a un mes de septiembre demasiado estresante: de lunes a viernes grabaciones en distintas compañías de doblaje, cuatro días de convenciónes, dos días de clases de doblaje, más una exitosa producción de teatro. 73 años de edad no resistieron, y el resultado fueron tres infartos. Los médicos del hospital en dónde fui atendido, me llaman el “actor milagro” , porque muy pocas personas normales sobreviven al tercero. Solo mi creador sabe por qué sigo aquí, vivito y actuando apoyado por un marcapasos.

El actor reflexionó sobre su salud

El actor aprovechó el comunicado que hizo en su publicación de Facebook para hacer una contundente reflexión sobre las causas de su estado de salud. El trabajo excesivo y los malos hábitos le pasaron factura y ahora está consciente de ello. A pesar del susto, el intérprete mantiene una actitud positiva y ha asegurado que planea retomar su trabajo poco a poco, siempre priorizando su bienestar.

¿Quién es Jesse Conde? Una voz que marcó generaciones

Jesse Conde es un hombre talentoso que cuenta con más de 45 años de trayectoria y actualmente es uno de los nombres más respetados dentro del doblaje mexicano. Entre sus papeles más recordados destacan:



El Duende Verde (Spider-Man, trilogía de Sam Raimi)

(Spider-Man, trilogía de Sam Raimi) El Emperador Palpatine (Star Wars)

(Star Wars) Sr. Cara de Papa (Toy Story)

(Toy Story) Tigger (Winnie the Pooh)

(Winnie the Pooh) Espantapájaros (Batman: Arkham Knight, Injustice 2)

(Batman: Arkham Knight, Injustice 2) Deckard Cain en la saga Diablo y sus colaboraciones con Overwatch

