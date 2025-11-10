La Leyenda de Aang finaliza rodaje de su última temporada: elenco, nuevos personajes y lo que sabemos de la temporada 2

El viaje de Aang y sus amigos está llegando a su fin. Tras meses de producción, se acaba de confirmar que el rodaje de la tercera y última temporada del live action de La Leyenda de Aang ha concluido oficialmente. La noticia se dio a conocer gracias a una publicación que hizo el elenco en sus redes sociales junto a una fotografía del equipo.

El final del rodaje marca una nueva etapa para La Leyenda de Aang

La noticia llega casi cinco meses después de que los protagonistas —Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko) y Miya Cech (Toph)— celebraran el fin del rodaje de la segunda temporada y anunciaran que la tercera ya estaba en marcha.

El elenco y la producción sabe lo emocionados que están los fans al estreno de la segunda temporada de la serie, por lo que en el mismo comunicado adelantaron que pronto habrá novedades sobre la segunda temporada, lo que sugiere que su estreno podría estar mucho más cerca de lo esperado.

Nuevos rostros y personajes en la temporada final

La tercera y última temporada contará con nuevas incorporaciones de peso que expanden el universo, sobre todo del Reino Tierra y la Nación del Fuego. Entre los nuevos fichajes que se conocen destacan:



Jon Jon Briones (Ratched, Hadestown) como Piandao , el legendario maestro espadachín.

(Ratched, Hadestown) como , el legendario maestro espadachín. Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon) como Hama , la poderosa maestra agua con un oscuro secreto.

(Killers of the Flower Moon) como , la poderosa maestra agua con un oscuro secreto. Adam Beach (A Cut Above) interpretará a Hakoda, el padre de Katara y Sokka.

¿Qué sabemos sobre la temporada 2?

Aunque la primera temporada se estrenó hace mucho y el rodaje de la segunda temporada finalizó hace meses, aún no hay una fecha oficial de estreno, pero todo apunta a que el anuncio podría ser inminente. Lo más probable es que pronto veamos un tráiler que revele escenas, detalles de la trama y una fecha de estreno no muy lejana.

La segunda temporada adaptará los eventos del “Libro Tierra” de la serie original, una de las etapas más intensas y emocionales del viaje de Aang.

