Conoce algunos de los conciertos para este fin de semana en Estados Unidos: Andrés Cepeda, Jesse & Joy y Maná

La comunidad latina en Estados Unidos vive un momento de celebración gracias a la programación especial que Billboard ofrece en su portal web durante este fin de semana de conciertos. Artistas de distintos países y géneros se acercan a su público hispano para compartir experiencias únicas y fortalecer el vínculo con sus seguidores.

Este anuncio coincide con la residencia recién confirmada de Marc Anthony en Las Vegas, ciudad que promete convertirse en epicentro de la música latina. Miles de fanáticos se preparan para corear los éxitos del puertorriqueño, consolidando así la presencia de artistas hispanos en suelo estadounidense.

Andrés Cepeda: “Nuestra Vida en Canciones”

El cantante, compositor y actor colombiano Andrés Cepeda continúa con su gira "Nuestra Vida en Canciones". Temas como “Amor Gitano”, “Si Fueras Mi Enemigo” y “Día Tras Día” serán interpretados el 7 de noviembre en Elizabeth, Nueva Jersey, y el 8 de noviembre en Lynn, Maryland. Su propuesta romántica conecta con varias generaciones y reafirma su lugar como uno de los artistas más influyentes de Colombia.

Jesse & Joy: pop mexicano en Estados Unidos

El dúo mexicano Jesse & Joy se presentará el 7 de noviembre en Santa Rosa, California, y el 9 de noviembre en Seattle, Washington. Formados en 2005, los hermanos Huerta han sido catalogados por Latin Times como “unos de los artistas más puros y talentosos de nuestra generación”. Canciones como “Me Quiero Enamorar”, “Chocolate”, “Alguien Más” y “Echoes of Love” son las más esperadas por sus seguidores.

Maná: íconos del rock en español

La legendaria agrupación mexicana Maná ofrecerá conciertos el 7 y 8 de noviembre en Phoenix, Arizona (PHX Arena) como parte de su gira "El Vivir Sin Aire Tour". El recorrido incluye ciudades como Los Ángeles, San José, Detroit, Brooklyn, Orlando y Miami. Además, la banda hizo historia al convertirse en la primera agrupación de rock en español nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll en casi una década, un logro que marca un avance significativo para la música latina.

Shakira, Camila y más

El público también ha disfrutado de la gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, el tour Ultra Sodade de Kevin Kaarl, y las presentaciones de la banda mexicana Camila junto al artista colombiano Gusi. Todos ellos refuerzan el impacto de la música latina en Estados Unidos y su creciente influencia en la industria global.