El Cadáver de la Novia volverá a proyectarse en cines y estas son las fechas en que la podrás ver

‘El Cadáver de la Novia’ es una de las películas más queridas de Tim Burton y Mike Johnson, y ahora los que no la han visto en la pantalla grande podrán hacerlo con el sorprendente reestreno que tendrá en cines por su 20 aniversario el próximo jueves 11 de diciembre de 2025.

Esta oportunidad también permitirá que nuevas generaciones puedan ver la película con la experiencia en grande de esta joya animada en stop motion.

Cómo conseguir boletos para ver ‘El Cadáver de la novia’ en cines

Para comprar boletos para ver en cines ‘El Cadáver de la novia’ podrás hacerlo en la preventa que iniciará este 11 de noviembre en cines seleccionados.

(ESPECIAL) Emily murió de manera trágica.

De qué trata ‘El Cadáver de la Novia’, la película de Tim Burton

‘El Cadáver de la Novia’ combina romance, fantasía y un toque oscuro muy característico de su estilo. La historia sigue a Victor, un joven tímido que está por casarse con Victoria, una chica dulce de una familia aristocrática en decadencia.

Durante un ensayo de boda, Víctor huye al bosque y, sin darse cuenta, coloca el anillo de compromiso en lo que cree que es una rama... pero en realidad es el dedo de Emily, una mujer muerta que, al sentir el gesto, cree que él le ha propuesto matrimonio. Así, Víctor es arrastrado al Mundo de los Muertos, donde Emily —el “cadáver de la novia”— le cuenta su trágica historia.

Cómo murió realmente Emily de ‘El Cadáver de la Novia’

Emily era una joven viva, enamorada y soñada con casarse. Sin embargo, el hombre al que amaba la engañó para que huyera con él y le robó todas sus joyas, dejándola sola en el bosque. Ahí la asesinó y la enterró, abandonándola con su vestido de novia y su anillo de compromiso.

Un aniversario así se celebra entre lágrimas, flores secas y mucho gothic love. 🥀💙 ¡#ElCadáverDeLaNovia vuelve! ¿La verás conmigo? 💀👰 @MasQueCineLatam pic.twitter.com/XYo0JJ2ZSo — Cinépolis (@Cinepolis) November 5, 2025

Por eso, Emily sigue vagando en el más allá, esperando que algún día se cumpla su sueño frustrado de casarse… hasta que conoce a Víctor. Su historia es triste, pero también habla de amor, redención y de cómo incluso la muerte no puede apagar un corazón noble.