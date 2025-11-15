Los cambios polémicos de “It: Welcome to Derry” que Stephen King nunca escribió

El estreno de It: Welcome to Derry como precuela del clásico de Stephen King promete ser una serie terrorífica que explora los orígenes malignos en Derry. A pesar que es una precuela del libro de Stephen King, internautas y expertos notas varias –por no nombrar muchas- diferencias. Cronología, personajes nuevos y narrativas completamente nuevas son algunas de las diferencias.

Miedo infantil

En la novela original, la ciudad de Derry es clave, pero el objetivo siempre es el miedo de los niños y el club de jóvenes. En la serie, Derry es el principal personaje mostrando su historia, arquitectura, conspiraciones y estructuras de poder que operan antes de los niños protagonistas del libro.

Cronología

En los libros, la entidad aparece cada 27 años entre los años 1957 y 1958 en Derry. Mientras que en la serie, la temporada inicia en 1962. HBO también adelantó eventos y línea temporal para adaptar la serie al formato moderno.

Protagonismo militar

En la original, el autor tiene como protagonista a los niños del Club de Perdedores y sus miedos. El trasfondo militar es mínimo. En la serie, la presencia militar es muy marcada desde el inicio. Incluso, vinculan la Operación Precept con la Guerra Fría, pero King nunca hace referencia a eso.

Dick Hallorann

En los textos, Dick Hallorann es cocinero del Overlook y su conexión con el payaso es solo aludida. En la serie, su participación en más amplia, reinterpretando al personaje creado por King.

Comunidades afroamericanas e indígenas

King apunta siempre menciona la opresión social, el racismo y las subcomunidades de manera general. HBO lo pone de manera muy central.

Pennywise

En la novela, It tiene origen cósmico-extraterrestre y una mitología que incluye al Gran Tortuga y al Macroverso. Pero la serie solo se centra por el terror de pueblo pequeño y la conspiración.

Personajes nuevos

La serie incluye personajes nuevos y alarga la participación de otros que ya estaban establecidos.

Dándole forma al terror

En las escrituras, King utiliza el horror psicológico, haciéndolo lento con pasajes de reflexión. Es la serie los efectos visuales abundan con acciones muy rápidas.

Nueva temporada

“It: Welcome to Derry” podría empezar a hacer el rodaje de su segunda temporada en el mes de marzo de 2026, según reportes de la prensa estadounidense. Pero HBO aún no lo confirma.