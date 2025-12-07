Ya se conoce cuál será el hotel de lujo donde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

En Estados Unidos ya se habla de la que podría convertirse en la boda más mediática del próximo año: la unión de Taylor Swift y Travis Kelce en la exclusiva costa de Rhode Island. La pareja fijó su ceremonia para el 13 de junio de 2026, una fecha cargada de simbolismo para la cantante por su histórico vínculo con el número 13. El escenario elegido será el lujoso hotel Ocean House, un icónico resort frente al mar en la localidad de Westerly, muy cerca de la casa de vacaciones de la artista.

Desde que hicieron pública su relación en 2023, el romance entre el ala cerrada de los Kansas City Chiefs y la superestrella del pop se convirtió en tema obligado tanto para seguidores de la NFL como de la música. De acuerdo con los reportes, ambos se comprometieron en agosto de 2025, tras casi dos años de relación, consolidando una historia que muchos en EUA describen ya como “boda del año” en potencia. La elección de una sede costera y de una fecha tan específica ha alimentado aún más la expectativa en torno a la pareja.

Rhode Island no es un lugar cualquiera para Swift: allí posee una mansión en el barrio de Watch Hill, utilizada durante años como refugio y punto de encuentro con amigos cercanos en fines de semana y celebraciones especiales.

Por eso, que la boda se lleve a cabo a pocos pasos de esa propiedad refuerza la idea de una celebración íntima, aunque rodeada de todo el glamour que se espera de dos figuras de este calibre en EUA. Además, el número 13 —presente en la fecha elegida— ha sido señalado por la propia cantante como su amuleto de buena suerte a lo largo de su carrera.

Detalles de la boda y el lugar

El hotel Ocean House, donde Swift y Kelce planean darse el “sí, acepto”, es un complejo de lujo de estilo victoriano con vistas directas al Atlántico. El resort ofrece decenas de habitaciones, suites, terrazas privadas, piscinas y acceso a una playa de arena blanca, características que lo convierten en una sede ideal para una boda frente al mar con una larga lista de invitados célebres. Diversos reportes señalan que el lugar se ubica a escasos metros de la residencia costera de la cantante, lo que refuerza el carácter personal y estratégico de la elección.

En los últimos días circularon versiones que aseguraban que la pareja habría pagado una fuerte suma de dinero para “comprar” la fecha a otra boda que ya estaba reservada en el mismo hotel. Sin embargo, la ejecutiva Stephanie Leavitt, directora de ventas y mercadotecnia del Ocean House, desmintió públicamente esa posibilidad y explicó que el resort no permite que una pareja compre la fecha de otra, matizando así los rumores alrededor de la planificación de la boda. Estos desmentidos no han frenado el interés del público, que sigue cada detalle ligado al evento.

Invitados famosos

Fuentes cercanas han adelantado que la lista de invitados podría incluir a amigas de la cantante como Selena Gomez y Gigi Hadid, así como a compañeros de equipo y figuras del entorno deportivo de Kelce, entre ellos el mariscal Patrick Mahomes.

Incluso el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, ha mostrado su entusiasmo ante la posibilidad de que la ceremonia se celebre en su estado, destacando que la región cuenta con algunos de los mejores lugares para bodas de lujo en EUA.

Todo apunta a que el enlace de Taylor Swift y Travis Kelce en Ocean House será uno de los acontecimientos más seguidos de 2026, tanto por fanáticos de la música como del fútbol americano.