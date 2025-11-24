Leonardo DiCaprio se pone al frente del nuevo documental de “El Mago de Oz”

Leonardo DiCaprio ha sido elegido como productor del nuevo documental sobre “El Mago de Oz”, el clásico de 1939 que marcó la historia del cine. El ganador del Oscar se suma al proyecto a través de su productora Appian Way, que trabajará en colaboración con Verdi Productions.

El guionista y productor Danny Strong, reconocido por “Recuento” y “Dopesick”, calificó esta unión como su “equipo de ensueño”. El documental buscará innovar al explorar el contexto cultural de la época y el impacto que la película ha tenido en la identidad estadounidense.

Estreno y dirección

El audiovisual estará dirigido por Tom Donahue y su estreno está previsto para 2026. Los fanáticos esperan con entusiasmo imágenes inéditas y grabaciones nunca antes vistas del turbulento proceso de realización de la cinta original.

En declaraciones exclusivas para Variety, DiCaprio afirmó: “‘El Mago de Oz’ sigue profundamente arraigado en nuestra cultura y su impacto continúa resonando hoy en día (…). Tenemos la suerte de tener la oportunidad de contar la historia y de hacerlo junto a Danny Strong, Chad Verdi y el equipo de Verdi Productions”.

El legado de “El Mago de Oz”

La película dirigida por Victor Fleming —junto a George Cukor, Norman Taurog, Richard Thorpe y King Vidor— fue protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan, Bert Lahr, Jack Haley, Billie Burke, Margaret Hamilton y Charley Grapewin.

El filme ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original y un premio de efectos especiales, además de recibir nominaciones a Mejor Película, Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía y Mejor Canción Original por el icónico tema “Over the Rainbow”.

Adaptaciones posteriores

La última película inspirada en Oz fue estrenada en 2013 con la precuela “Oz el poderoso”. Además, la historia ha sido adaptada en producciones teatrales en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, México, España y Japón.

Este noviembre de 2025 se estrenó la segunda parte de "Wicked", precuela de "El Mago de Oz" que reinterpreta la historia desde la perspectiva de la Bruja Mala del Oeste, Elphaba, mostrando su vida como estudiante, su amistad con Glinda y los eventos que la llevaron a ser vista como villana.

"Wicked" está protagonizada por Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Peter Dinklage, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum completando el reparto principal.

