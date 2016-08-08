Tony Dalton en Lip Sync México

Álvaro Luis Bernat Dalton, mejor conocido como Tony Dalton, es un actor nacido en Estados Unidos pero radicado en México, en donde se ha dado a conocer por sus trabajos en películas, telenovelas y series.

Tony Dalton comenzó su carrera en la telenovela “Ramona” (2000), para después dar paso a las telenovelas juveniles donde representó a villanos en Clase 406 (2002) y Rebelde (2004).

En 2004 realizó su primer película donde no sólo actuó sino que también escribió la cinta al lado de Kristoff Raczynski. Después de esto participó en aclamadas películas mexicanas como “Sultanes del Sur” (2007) –donde también fue guionista-, “El infierno” (2010) y “La dictadura perfecta” (2014).

En series de televisión ha participado en “Capadocia” (2007), “13 miedos” (2007), “Los Simuladores” (2008) y desde 2013 a la fecha protagoniza la serie de HBO “Sr. Ávila”.

Descúbrelo en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México.