¿Un live action de Coraje el Perro Cobarde? Conoce de qué trata “Good Boy”, la película del perro que ve fantasmas

¿Alguna vez te ha tocado ver que tu perro se queda mirando a la nada, de una forma muy misteriosa? Todos los que hemos vivido ese momento hemos pensado mil cosas, pero la que más resuena en nuestra mente es: está viendo un espíritu, un fantasma que mis ojos humanos no alcanzan a percibir, ¿apoco no? Pues esa es la premisa de Good Boy, película que se presento en la SXSW y que se lanzó con una calificación casi perfecta en Rotten Tomatoes.

Good Boy: ¿De qué trata la película?

Good Boy nos presenta a Indy, un perro golden retriever, quien tiene por dueños a Todd y Vera, quienes son hermanos. Los tres llegan a vivir a una cabaña que le pertenecía a su abuelo, en una zona del pueblo que todos consideran como “embrujada”. Pero mientras Todd y Vera no perciben absolutamente nada extraño, Indy localiza el problema de inmediato: la cabaña está llena de espectros, y desde su instinto hará todo lo posible por proteger a sus humanos.

Lo que recalcan aquellos que ya han podido disfrutar de Good Boy es que el toque de inocencia y la falta de la capacidad de habla de Indy es lo que hace a esta película de terror única, ya que los humanos al no percibir ningún peligro incluso llegan a ignorar lo que Indy quiere intentar comunicarles, tal y como nosotros lo hacemos con nuestras mascotas cuando se comportan de forma “extraña”.

¿Por qué Good Boy es comparada con Coraje El Perro Cobarde?

Si no tienes muy presente la trama de Coraje hay que recordar que esta caricatura de Cartoon Network, la cual seamos honestos nos sacó varios sustos, nos contaba la historia de Coraje, un perro considerado “cobarde” pero que en realidad era mucho más valiente de lo que sus amos creían, pues ellos eran protegidos de extraños seres quienes los acechaban en medio de la nada, razón por la cual “Good Boy” ha sido bautizada como el live action de esta caricatura de 1999.

¿Cuándo se estrena Good Boy en cines de México?

Good Boy aún no cuenta con una fecha de estreno en México, de hecho después de haber debutado en SXSW y haber recibido una calificación de 95% en Rotten Tomatoes, los creadores de esta película se encuentran actualmente buscando una distribuidora que considere llevar la historia de Indy alrededor del mundo.